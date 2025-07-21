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新光金24日畢業 洪士琪喊話：改變不是終點而是更好的起點

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光人壽副董洪士琪。記者林澔一／攝影
新光人壽副董洪士琪。記者林澔一／攝影

台新金控（2887）、新光金控（2888）將於24日正式合併，此案為台灣首宗金控公司合意併購案，合併後金控成為國內第四大金控業者，對市場版圖將產生關鍵影響。而新光金控於2002年2月19日掛牌上市，公開發行長達23年，也將於24日下市，正式走入歷史。新光人壽副董事長洪士琪21日發出員工信，期盼同仁「堅持初心，日新又新」，共享時代的趨勢機遇，一起迎向未來的領先新局。

新光人壽副董事長洪士琪員工信全文如下：

新光全體同仁，大家好：

新光金控最後一次股東會在六月底圓滿落幕，代表經營團隊推動革新的重大任務，邁進另一個更大的階段。適逢鳳凰花開的季節，媒體朋友以象徵總結與成長的畢業典禮形容這次股東會，我想是相當貼切的。

這兩年來，經營團隊跟新光金控及各子公司同仁歷經無數次的對話和交流，一方面消弭大家的疑慮，另一方面也承諾未來的穩定，希望讓各位相信，改變並不是終點，而是另一個更好的起點。

新光擁有六十年的品牌根基，同仁過去的努力跟奉獻，不只推動公司發展，也讓這個品牌的溫暖與安定深植人心，所以新光這兩個字不管是對我、對我們全體同仁，甚至是在台灣這塊土地上成長的所有人，都具有難以取代的特殊意義。

賈伯斯曾說，當下所發生的點滴終將在未來串接起來，你所相信的，都會給你信心朝理想邁進。對於即將到來的合併日，期待和責任兼而有之，希望我們都能「堅持初心，日新又新」，帶著新光人引以為傲的認真與厚道，與未來共融共洽，彼此提攜，相互成就，創造出真正屬於你我的台新新光大家庭。

7月24日是新光金控正式踏上下一階段的開始，我們將邁向更廣闊的前景，無論您站上哪個舞台，請積極迎接改變，不自我設限，每個角色都至關重要，要相信自己擁有足以撼動世界的才能和可能，合則與人同輝，分則獨自閃亮，只要心中有光，腳下就有方向，並在新的旅程中汲取力量，持續茁壯成長。

再次感謝各位長久以來的貢獻，我深感榮幸能與如此優秀的團隊共事，更永遠不會忘記，我們攜手同心，承先啟後的重責大任！衷心期盼能與大家共享時代的趨勢機遇，一起迎向未來的領先新局。

新光金控

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