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富邦金控連續兩年蟬聯《TIME》全球500大永續企業 全球金融業第四名

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富邦金控以全球跨領域第32名的傑出表現，連2年入選《TIME》全球500大永續企業，優異表現深受國際肯定。(富邦金控/提供)
富邦金控以全球跨領域第32名的傑出表現，連2年入選《TIME》全球500大永續企業，優異表現深受國際肯定。(富邦金控/提供)

美國《TIME》雜誌與國際數據機構Statista共同評選「全球500大永續企業（World’s Most Sustainable Companies）」日前公告排名，富邦金控自全球35個國家、超過5,700家企業中脫穎而出，不僅連續第二年入榜、名列全球跨產業第32名，更在全球金融產業(Banking, Insurance & Financial Services Industry)中名列第四、亦為台灣民營金控第一，彰顯富邦金控在永續領域的實踐成果及國際領導地位。

《TIME》自2024年起攜手Statista舉辦此評選，透過20多項關鍵績效指標，從企業碳排放強度、碳排減量率、能源強度、再生能源使用比例等，到職場安全、員工性別比例等社會面績效指標，綜合評比企業的ESG(環境、社會與治理)實踐成果，並同步參考DJSI、CDP、MSCI等國際永續評比結果，選出全球涵蓋21個產業別、前500名之企業，以表彰在永續領域中表現領先的企業。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控自2021年提出「低碳、數位、激勵、影響」四大永續策略，持續落實綠色金融與低碳轉型。尤其在責任金融方面表現優異，富邦金控設定2030年綠色金融達2.9兆元之目標，並連續兩年攜手子公司舉辦減碳議合工作坊，協助客戶加速轉型進程；在營運碳排減量上，2024年富邦金控及子公司範疇一、二合計碳排放量較基準年2020年減少29.6%，減碳達成率高達175.4%，並持續增加再生能源使用量，2024年合計共使用1,656.4萬度，約占該年度用電總量16.4%。富邦也持續增購綠電，累計至2025年，富邦金控及子公司綠電總採購量已達2,161.8萬度，後續亦將依SBT設定之減碳路徑，逐年持續增加綠電採購。

此外，富邦金控亦高度重視內部永續共學與新知教育，自2024年起推動成立「富邦永續俱樂部」，聚力推動富邦ESG願景工程，開設包含全球風險解析、碳定價機制、再生能源政策、生物多樣性及TNFD、影響力投資等課程，協助員工接軌最新的全球永續趨勢，提升員工永續敏感度與實踐力。

富邦金控致力永續發展的成果亦屢獲國際肯定，已連續八年入選道瓊永續世界指數成分股、連續九年入選道瓊永續新興市場指數成分股，近日再從全球近萬家受評企業中脫穎而出，持續入列標普永續年鑑(The S&P Global Sustainability Yearbook)。在CDP（Carbon Disclosure Project，碳揭露計畫）的最新氣候變遷評比中榮獲最高榮譽「A 級」評等，也是自2020年起連續五年維持領導等級，更連續八年入選MSCI永續指數成分股，並維持MSCI ESG評比的AA級評等(最高為AAA級)。

展望未來，面對日益嚴峻的氣候變遷與永續轉型的全球挑戰，富邦金控將持續強化永續金融能量、深化利害關係人溝通，並攜手內外部夥伴，共同打造低碳、包容且具韌性的永續社會。

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