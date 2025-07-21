凱基證券「股利再投資」助客戶資產放大 打造一站式股利平台

為協助投資人聰明存股、輕鬆掌握配息資訊，凱基證券隨身e策略APP針對「股利再投資」推出新功能，不論是整股或定期定額股利，只要一鍵啟動再投資設定，便能在收到現金股利時，立即對相同商品進行再投資，而為方便投資人長期累積資產放大複利效果，於官網推出全新「股利專區」，打造一站式股利資訊平台，讓股利變資產，投資更有感。

凱基證券表示，投資人現在只要點擊隨身e策略APP「我的股利查詢」功能，即可查詢過往配息紀錄，以及目前庫存持股即將配發的股利，如果投資人持續看好持股未來的績效，就可以一鍵啟用「股利再投資」設定，而透過這種「用利息產生利息」的理財方式，讓資產輕鬆成長的加速度，正是複利的威力。舉例來說，假設持有一檔年殖利率5%的股票，每年領取10萬元股利，採用「股利再投資」與「單純領息」兩種不同策略並持續執行，10年後「股利再投資」資產累計約132萬元，「單純領息」則僅100萬元，報酬差距達32萬元。

此外，凱基證券為建構更智慧、更貼心的投資體驗，官網「股利專區」整合市場熱門高股息標的、股利試算工具及股利行事曆等，讓存股理財可以更簡單，例如點選「主題精選」，即可輕鬆查詢獲利成長股、EPS績優股、最佳定存股、高殖利率股等分類的個股殖利率或EPS排行榜，幫助投資人依據各項指標快速篩選，精準找到理想投資標的。

凱基證券致力打造全台最懂存股族的理財服務，陪伴客戶穩健累積財富，建議投資人進行「股利再投資」時可選擇穩定配息的企業，定期檢視投資組合，評估是否適合參與配息，並長期執行以放大複利效果。