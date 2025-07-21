次世代投資體驗引領風潮 元富x富果開戶活動好評再延長

元富證券近年來深化數位金融服務佈局，強化系統創新與客戶體驗。因應數位原生世代投資行為轉變，元富翻轉傳統券商思維，採用原生（Native）技術開發，賦予元富富果下單服務全新風貌，投資人可直接從富果APP串接至元富證券下單，實現一站式、無斷點的數位體驗，更加符合年輕世代對簡便快速交易的需求。

根據證交所統計，截至2025年6月底，台股自然人開戶數達1,338萬戶，其中30歲以下年輕投資人達227萬戶，占比約17%，7月新增逾2.11萬人、占比達66％最多，顯示年輕族群參與市場熱度持續攀升，並成為推動市場動能的重要力量。為協助年輕投資人更有效率地整合資金，元富證券提供「分戶帳服務」，用戶可直接綁定原有銀行帳戶為出入金帳戶，無需另行開立交割戶，即可完成下單與交易流程，提升金融服務的便利性與包容性，感受更加完整且流暢的投資體驗。

元富證券自與富果合作以來，市場反應持續熱烈。新開戶人潮持續湧入，30歲以下新開戶用戶占比高達30%，顯著高於市場平均水準（17%），展現該創新模式對數位世代的高度吸引力。此一成果亦驗證，元富證券在數位轉型與年輕市場拓展上的策略成效。回應客戶期待，「開元富・享富果」開戶優惠活動延長至114年12月31日止，新戶於活動期間完成開戶並綁定富果會員，即可獲得新臺幣400元全家電子禮券與專屬好禮包，