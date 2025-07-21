快訊

雨區擴大！8縣市豪大雨特報 台東升級大豪雨

台人最愛旅遊不再是日本 國銀最新統計「這國」Q2刷卡暴衝280%

聯外道路被土石流淹沒 花蓮卓溪鄉立山國小停班停課

台股 ETF 近周價量齊揚 群益00982A、00946、00927上榜三檔最多

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

台股近期漲勢凌厲，截至18日，統計近一周大盤上漲2.7%，不但讓今年來漲幅逆轉正上漲1.5%，也讓擁有千萬股民的台股ETF表現績效長紅。

截至18日，觀察近一周66檔原型台股ETF表現，近一周漲幅超過2.5%、周均量超過二千張的價量齊揚台股ETF共有11檔，分別為群益科技高息成長、群益半導體收益、主動群益台灣強棒、富邦台50、富邦公司治理、元大台灣50、野村臺灣新科技50、國泰台灣科技龍頭、永豐台灣ESG、主動統一台股增長、中信小資高價30。

以團隊表來看，群益投信旗下有3檔上榜最多，富邦投信2檔居次，元大、野村、國泰、永豐、統一、中信則各有1檔上榜。主動群益台灣強棒ETF（00982A）經理人陳沅易表示，目前持續進行美國與各國談判階段，而後續美國降稅以及FED降息利多亦將逐漸登場。根據證交所14日公布第2季數據，對台股前景及估值敏感的大戶、中實戶交易人數回升終結連三季減少。

統計過去經驗顯示，當大戶、中實戶交易人數開始回升，代表資金動能與投資信心增加，同期間的大盤大多呈現多頭趨勢，因此對台股後市不看淡。建議可採取成長股與價值股雙軌並重來面對選股不選市行情，電子股部分看好，中長線AI伺服器、AWS供應鏈、IC設計，傳產則看好高殖利率、生技與籌碼乾淨個股。

群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志指出，展望台股未來，預期在市場秩序隨各經濟體與美國取得貿易共識逐漸恢復之後，仍能成拾過去成長動能。摒除美國關稅政策的不確定性變數，目前全球AI應用持續擴強，衍生對算力的強勁需求，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用上仍極具競爭優勢。

整體而言，在關稅風險可控、AI趨勢不變，台股後市表現可期。整體而言，基於產業成長動能可期，台股半導體ETF更是長線布局一籃子優質半導體股的首選。

群益科技高息成長ETF（00946）經理人洪祥益表示，台股今年來受川普關稅之亂影響，使得市場充滿不確定性，盤勢忽漲忽跌。不過，隨AI應用持續擴散，有助支持科技廠獲利成長態勢延續，台灣因科技供應鏈完整，於全球AI大勢中扮演重要供應商角色，亦可望持續從中受益，在AI長線趨勢明確、商機應用遍地開花下，台系半導體供應鏈仍有望雨露均霑，支撐其未來的獲利表現。

ETF 台股 群益

延伸閱讀

國際股市上揚 國泰金：近五成民眾預期下半年台股高點逾24000點

安聯投信：台股操作 更重視基本面及股價位階

台股雙軋行情動了 權王、AI供應鏈領軍衝鋒 有望上攻24K

台股「有積」ETF魅力四射 績效遙遙領先大盤

相關新聞

台人最愛旅遊不再是日本 國銀最新統計這國Q2刷卡暴衝280%

國人旅遊新寵大洗牌！根據兆豐銀行內部統計顯示，今年第2季海外刷卡消費漲幅最高國家，由瑞士以280%成長幅度穩居冠軍，遙遙...

若拒返還36億元 泰山：不排除依法管收胡亦嘉

泰山對街口金科公司提起返還36億元投資款訴訟，台北地院判決泰山勝訴並准予假執行；泰山透過律師團發出聲明表示，不排除依法管...

穩定幣勢不可擋 陳冲：台灣如有意發展 應有本土計價單位

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，近兩個月穩定幣無疑是財金版面最火紅的話題，這當然與香港於5月31日將稍早立...

首度結合 AI 與影音創作 遠雄人壽第七屆金險獎打造風險教育創新場域

生活中的風險無所不在，一段意外的傷病、突如其來的天災事故，往往在我們毫無防備時悄然發生。為提升社會大眾對潛在危機的認知，...

房市信心低迷、股市樂觀回溫

根據國泰金控最新公布的《2025年7月國民經濟信心調查》，民眾買房意願指數小幅下滑至-47.6，賣房意願亦同步下降至-2...

民眾看下半年台股 國泰金：近半預測高點逾24000點

國泰金今天發布7月國民經濟信心調查，時事題詢問民眾對下半年台股高低點預期，調查顯示，47%民眾認為今年下半年台股高點高於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。