快訊

雨區擴大！8縣市豪大雨特報 台東升級大豪雨

台人最愛旅遊不再是日本 國銀最新統計「這國」Q2刷卡暴衝280%

聯外道路被土石流淹沒 花蓮卓溪鄉立山國小停班停課

券商公會7月30日理事長改選　陳俊宏、糜以雍雙雄競逐

中央社／ 台北21日電

中華民國證券商業同業公會7月30日將舉行3年1次的理監事改選，現任理事長暨元富證券董事長陳俊宏，與凱基證券副董事長糜以雍將再度交鋒，競逐理事長寶座，雙方皆認為，證券業在政府推動台灣成為亞洲資產管理中心的政策上，應扮演更吃重角色。

陳俊宏表示，任內推動法規鬆綁與制度創新，讓資本市場穩健發展，包括通過權證避險降稅、當沖降稅、開放證券商辦理認股借貸款項業務、縮短盤中零股撮合時間等。此次爭取連任，將延續「公平、公開、公益」的想法，強調以公平對待不同規模券商、建立公開化溝通管道，並積極參與公益事務。

陳俊宏最新提出政見，主張公會應協助證券業積極參與亞洲資產管理中心政策，實踐留財引資理念，並朝擴大證券商經營業務範圍、壯大資本市場規模、推動證券商創新金融商品多元服務、強化高資產客戶業務服務量能及精進國際證券業務等方向努力。

同時，將積極推動建構合理證交稅率、刪除分戶帳款轉定存其他銀行門檻限制、鬆綁證券商負債淨值倍數規定、擴大權證市場等業務。

糜以雍則主打「制度、體質、前瞻、經營」的參選主軸。他引述證交所自2003年編製報酬指數以來，22年間台股的複合年平均報酬率超過9%，報酬率遠優於把錢放在銀行定存、公債公司債等。糜以雍認為引導社會大眾長期、分散投資股市，可以成為高齡化社會中減輕政府在老年安養方面負擔的重要手段。

糜以雍特別強調，在政府推動台灣建構亞洲資產管理中心的政策中，券商應扮演核心角色。他認為，資產管理業務中的理財產品，多由證券業提供，但目前看起來，證券商反而採取消極防禦策略，不但無助於政策推動，也不利自身產業發展，未來應該扮演更積極角色。

延伸閱讀

群益金鼎證券榮獲 Euromoney 台灣最佳證券商

籃球／奪新人王後卻丟工作 鋼鐵人馬克斯將留台當第一選擇

合庫銀行以港都分行進駐高雄資產管理專區 啟動頂級規格私人銀行服務

高雄亞洲資產管理中心成形 卓榮泰：打造台灣成為亞洲那斯達克

相關新聞

若拒返還36億元 泰山：不排除依法管收胡亦嘉

泰山對街口金科公司提起返還36億元投資款訴訟，台北地院判決泰山勝訴並准予假執行；泰山透過律師團發出聲明表示，不排除依法管...

台人最愛旅遊不再是日本 國銀最新統計這國Q2刷卡暴衝280%

國人旅遊新寵大洗牌！根據兆豐銀行內部統計顯示，今年第2季海外刷卡消費漲幅最高國家，由瑞士以280%成長幅度穩居冠軍，遙遙...

穩定幣勢不可擋 陳冲：台灣如有意發展 應有本土計價單位

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，近兩個月穩定幣無疑是財金版面最火紅的話題，這當然與香港於5月31日將稍早立...

首度結合 AI 與影音創作 遠雄人壽第七屆金險獎打造風險教育創新場域

生活中的風險無所不在，一段意外的傷病、突如其來的天災事故，往往在我們毫無防備時悄然發生。為提升社會大眾對潛在危機的認知，...

房市信心低迷、股市樂觀回溫

根據國泰金控最新公布的《2025年7月國民經濟信心調查》，民眾買房意願指數小幅下滑至-47.6，賣房意願亦同步下降至-2...

民眾看下半年台股 國泰金：近半預測高點逾24000點

國泰金今天發布7月國民經濟信心調查，時事題詢問民眾對下半年台股高低點預期，調查顯示，47%民眾認為今年下半年台股高點高於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。