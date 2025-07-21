券商公會7月30日理事長改選　陳俊宏、糜以雍雙雄競逐

中華民國證券商業同業公會7月30日將舉行3年1次的理監事改選，現任理事長暨元富證券董事長陳俊宏，與凱基證券副董事長糜以雍將再度交鋒，競逐理事長寶座，雙方皆認為，證券業在政府推動台灣成為亞洲資產管理中心的政策上，應扮演更吃重角色。

陳俊宏表示，任內推動法規鬆綁與制度創新，讓資本市場穩健發展，包括通過權證避險降稅、當沖降稅、開放證券商辦理認股借貸款項業務、縮短盤中零股撮合時間等。此次爭取連任，將延續「公平、公開、公益」的想法，強調以公平對待不同規模券商、建立公開化溝通管道，並積極參與公益事務。

陳俊宏最新提出政見，主張公會應協助證券業積極參與亞洲資產管理中心政策，實踐留財引資理念，並朝擴大證券商經營業務範圍、壯大資本市場規模、推動證券商創新金融商品多元服務、強化高資產客戶業務服務量能及精進國際證券業務等方向努力。

同時，將積極推動建構合理證交稅率、刪除分戶帳款轉定存其他銀行門檻限制、鬆綁證券商負債淨值倍數規定、擴大權證市場等業務。

糜以雍則主打「制度、體質、前瞻、經營」的參選主軸。他引述證交所自2003年編製報酬指數以來，22年間台股的複合年平均報酬率超過9%，報酬率遠優於把錢放在銀行定存、公債公司債等。糜以雍認為引導社會大眾長期、分散投資股市，可以成為高齡化社會中減輕政府在老年安養方面負擔的重要手段。

糜以雍特別強調，在政府推動台灣建構亞洲資產管理中心的政策中，券商應扮演核心角色。他認為，資產管理業務中的理財產品，多由證券業提供，但目前看起來，證券商反而採取消極防禦策略，不但無助於政策推動，也不利自身產業發展，未來應該扮演更積極角色。