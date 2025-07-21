渣打銀台北「國際私人理財中心」開幕 打造北台灣高端財管新地標

渣打銀行今日宣布，「國際私人理財中心」松高分行於台北市信義區正式開幕，也是首度進駐北台灣的國際私人理財旗鑑據點。該中心客戶的門檻為新台幣3000萬元。

渣打銀行總經理邢保利表示，台灣是渣打集團全球財富管理市場的前三大之，更是財管業務成長的重要關鍵。繼今年初台灣首家「國際私人理財中心」在台中啟用後，進一步在台北市信義區開設新據點，擴大高端財富管理版圖。未來除了持續優化分行網絡，也同步升級財富管理解決方案，滿足台灣高資產客戶的財富管理需求。

渣打銀行「國際私人理財中心」松高分行為往來資產達新台幣3,000萬元以上的優先私人理財客戶，打造兼具隱私與尊榮的財富管理服務，並融合科技、人文與藝術美學創造高端財管交流的精緻場域。