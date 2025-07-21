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永達保經推迎新計畫、祭高額獎勵 提高新人留任率與續航力

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

近期許多社會新鮮人紛紛踏入職場，尋求發展的舞台。保險業因入行門檻較低、升遷透明、收入無上限而成為熱門選項之一，然而新鮮人初入保險業，往往心存顧慮，包括收入不穩、缺乏客源、抗壓性不足、專業不足、以及是否能融入團隊等問題，永達保經指出，為提高新人的留任率與續航力，推出為期一年的「迎新舉績紅包」獎勵計畫，搭配平台既有的教育訓練、財經講座與MDRT導師制度，建構一套完善的職場銜接計畫，協助新進業務代表跨出成功的第一步。

永達保經總經理特助吳柏瑨表示，「很多新人進入保險業後，會感到孤單無助，尤其是初期收入不穩，壓力特別大。」這正是公司推動獎勵機制與專業支援的初衷。我們鼓勵新人用三個月來衝刺努力，也給他們三個月實實在在的支持與回報。「迎新舉績紅包」獎勵已開跑，凡於2025年7月1日至2026年6月30日間完成登錄之首次簽約新人，自登錄月起兩個月內，若有任一月份達成新契約FYC 2萬元，即具獎勵起算資格。若連續三個月皆達標，累積最高達67,500元，實質補強新人在事業初期的財務缺口。吳柏瑨進一步指出，鼓勵新人善用起步資源，搶攻第一桶金，相信因此也能提高新人的留任率與續航力。

永達保經打造系統化育才機制，結合雲端課程、實務對練、接續名單與企業家思維訓練，讓沒有背景的新鮮人，也能從零開始，穩紮穩打走出自己的保險事業藍圖。社會新鮮人選擇進入保險業，確實面對挑戰，若有完善業務制度支持與實戰型MDRT導師帶領，將大幅提升成功率。永達保經透過獎勵辦法、教育資源與文化氛圍，打造一個讓新人願意、能夠、也想要留下來的環境。

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