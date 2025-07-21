台人最愛旅遊不再是日本 國銀最新統計這國Q2刷卡暴衝280%

國人旅遊新寵大洗牌！根據兆豐銀行內部統計顯示，今年第2季海外刷卡消費漲幅最高國家，由瑞士以280%成長幅度穩居冠軍，遙遙領先第二名的韓國(成長26%)及第三名的澳洲(成長25%)，反觀國人最愛的日本簽帳金額竟意外下滑6%，跌破眾人眼鏡，兆豐銀估計，可能因為社群傳言影響，致使民眾轉移旅遊目的地，加上日幣對台幣走弱，以致刷卡消費金額衰退，但另一個原因，則和台幣大幅升值，國人評估正是前往海外物價水準偏高國家的好時機。

高物價的瑞士為何能從「看看就好」的夢幻國度一躍而成台人刷卡消費新寵？兆豐銀行推估，這波消費熱潮背後，台幣升值功不可沒，不僅出國刷卡變得更加划算，同時也帶動台灣旅客旅遊偏好正在改變。尤其以高物價的瑞士為例，國人受惠升值利多，不僅更願意花較多旅費去享受阿爾卑斯山的湖光山色，出手血拚更不需綁手綁腳，尤其搭配信用卡消費，又可加乘利多，因此越來越多民眾不再只帶現金出門，適時運用高回饋的信用卡結帳，更能成為血拚利器。

兆豐銀行也趁勢大打行銷戰。兆豐銀行指出，兆豐利多卡海外最高有3.1%回饋，只要使用電子帳單且當期有一筆不限金額的國內消費，今年底前出國刷卡就能獲得3%回饋「無上限」的優惠，若是有申請銀行帳戶自扣，登錄成功還可多拿0.1%回饋，每期最高500元，除了常見的亞洲、美洲地區，即便是歐盟國家也都有回饋，相當適合喜歡無腦刷的民眾，而且四大旅遊通路滿額最高再送6千元。

兆豐銀行也表示，只要在9月底前持任一兆豐信用卡於國內外飯店、航空公司、13家旅行社與9大訂房網及體驗平台單月刷滿額，登錄後就能獲得最高6千元刷卡金回饋，包括雄獅、東南、易遊網、Agoda、Trip.com及Klook等都囊括在內，無論是喜歡團體旅遊或個人行的旅客都能把握。