首度結合 AI 與影音創作 遠雄人壽第七屆金險獎打造風險教育創新場域

生活中的風險無所不在，一段意外的傷病、突如其來的天災事故，往往在我們毫無防備時悄然發生。為提升社會大眾對潛在危機的認知，遠雄人壽持續推動「金險獎」，近日舉辦第七屆「金險獎」頒獎典禮。今年賽事首度結合AI技術與影音創作，鼓勵全台大專青年運用創意與科技，為風險議題發聲。從影像到聲音，本屆「金險獎」不僅形式創新，期在多變的現今社會中，能協助新世代建立應變能力與防護觀念。

遠雄人壽「金險獎」是全台唯一以風險為主題的校園創意徵件競賽，今年吸引來自92所大專院校、逾1,000位學生參與，報名件數累計近400件，創下歷年新高。從參賽互動中發現除了學生對AI工具具備高度興趣，更看見同學在創作中融入豐富的原創思維。AI音樂專家、評審之一蔡明耀老師形容AI是人類的靈魂遇上機器的智慧，他指出AI無法取代人類情感，但能拓展表達的邊界。金曲製作人林尚德老師則表示AI與風險誰先來？看似是AI，但風險對生命的影響更深遠！台中科大金保系曾耀鋒副教授也強調在AI時代，唯有人文不變。評審們一致指出，提前準備，是面對風險最好的方式。

今年遠雄人壽「金險獎」首度把AI和保險結合，讓保險賦予AI更多生命，今年獲獎作品中，有以輕快曲風描繪人生風險，有透過抒情旋律表達經濟中斷的焦慮，也有學生以MV畫面呈現日常生活中突發的健康危機，每一件作品都展現創作者對生活風險的深刻思考與真摯情感。

本屆頒獎典禮有多位師長及學生親友到場觀禮，場面熱鬧活潑，不少參賽者表示，這是他們首次以保險與風險為創作主題，並在過程中學會如何將生活中的不確定性轉化為具體行動。「金險獎」從最初的微電影創作，到如今跨足音樂、AI與影像領域，期年輕人透過創作認識風險、理解保險，培養危機應對能力，守護自己與他人，在AI快速變革、風險層出不窮的時代，遠雄人壽將持續深耕風險教育，攜手青年世代，打造科技與人文並進的風險意識社會，傳遞建立風險意識的重要性——提早準備，就是最好的保險。