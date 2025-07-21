富邦人壽推「業務員數位神助手」 五大亮點助攻銷售與增員

在全球數位轉型快速發展的浪潮下，富邦人壽積極透過創新技術提升管理效率，於保險業務員日常工作使用的「行動辦公室」數位支援平台上，優化推出「業務員數位神助手」，以視覺化儀表板整合多項業務銷售資訊，聚焦五項功能亮點，協助業務主管與夥伴即時掌握目標進度、組織動態、商品行銷與競賽激勵等單位重要營運指標，為日常管理提供穩定可靠的依據與方向。

富邦人壽資深副總陳寬偉表示，隨著智慧管理功能實際導入營運流程，前線業務夥伴與主管將不再孤軍奮戰，而是擁有一位隨時在線、洞悉全局的「神助手」，成為管理的穩定後盾，協助團隊明確聚焦目標，逐步建立具有韌性的營運架構，共同推進下一波成長動能。

亮點1：目標差額即時化，持續強化進度掌控力。當前業務管理常面臨「月底才知道差多少」的困境，主要因為過去仰賴定期報表，資訊延遲，導致無法即時掌握目標進度與差額，錯失最佳調整時機。為強化單位進度掌控力，導入即時化管理工具，並透過視覺化儀表板，主管可隨時查看目標責任額、實際業績與差額變化，不僅提升了資訊透明度，也讓調整策略更具敏捷性與前瞻性，進一步強化整體營運效率與績效達成力。

亮點2：人才育成追蹤化，「增員」與「定著」雙軌管理。「增員」與「定著」是推動團隊穩定與成長的雙軌引擎，為強化人才育成的掌握力，導入「增員追蹤」與「定著追蹤」兩大功能。「增員追蹤」即時呈現訓練、考照、登錄等流程中的進度，協助主管掌握每一節點；「定著追蹤」則整合近三個月評量期資料，快速辨識定著風險，讓輔導資源有效聚焦於真正需要支持的夥伴，同時激勵表現優異者邁向晉升，提升人才育成的效率與穩定性。

亮點3：商品雷達動態化，精準調整行銷重心。在單位的業績競賽中，商品行銷配比如同致勝的秤砣，為強化行銷決策的精準度，導入「動態商品雷達」功能，即時分析各類保險商品在單位業績中的佔比，並與整體通路數據進行比對，有助於單位主管快速識別商品推動是否過度集中於單一類型，以數據為基礎、靈活調整推動方向，提升整體行銷效能與商品布局的策略，達成商品推動穩定與均衡發展。

亮點4：輔導策略具象化，推進獎勵行動效率。為提升獎勵行動的效率與精準度，整合公司各項競賽與獎勵機制，透過動態資料運算，可即時掌握目標達成進度，協助單位主管快速辨識誰尚未達標、誰具備潛力。同時，也能針對不同夥伴制定具體行動建議，對尚未達標者，提供明確的輔導方向；對潛力夥伴，主動推進達標規劃，強化激勵效果。不僅能提升管理效率，更讓獎勵制度真正成為推動行動的助力，促進整體績效成長。

亮點5：獎項標準目標化，國際獎項里程碑導航。「百萬圓桌會(MDRT)」與「國際龍獎(IDA)」等國際獎項，長期以來被視為保險業務專業發展的重要里程碑。為協助業務夥伴將目標轉化為具體行動，平台清楚標示各項認證所需的業績標準，並搭配視覺化儀表板即時呈現個人累計業績與達標距離，如同導航系統，引導業務夥伴在日常工作中持續對齊長期目標，不僅提升達標效率，也讓國際獎項的追求更具方向感與可行性。

富邦人壽表示，「業務數位神助手」以即時、視覺化的方式整合單位重要營運數據指標，協助主管掌握全局、快速決策，也幫助業務夥伴穩定推動業績、追求目標持續成長；此外，平台介面設計更強調數據的一致與即時性，讓團隊能在共同架構下高效溝通與協作，全面提升行動效率。