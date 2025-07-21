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房市信心低迷、股市樂觀回溫

聯合報／ 記者藍鈞達/台北即時報導
國泰金控公布《2025年7月國民經濟信心調查》，股市樂觀指數上揚到4.9。
國泰金控公布《2025年7月國民經濟信心調查》，股市樂觀指數上揚到4.9。

根據國泰金控最新公布的《2025年7月國民經濟信心調查》，民眾買房意願指數小幅下滑至-47.6，賣房意願亦同步下降至-29.4，買賣雙方均對後市保守。然而，股市樂觀指數上揚到4.9。市場整體呈現出「看好股市、看壞房市」的情況。

根據調查指出，民眾對股市的信心持續回溫，台股樂觀指數較上月的-5.5上揚至4.9，風險偏好指數也上升至5.5，此外，有近半（47%）民眾預期台股下半年指數將站穩24,000點以上，顯示資本市場的樂觀氛圍仍未消散。

針對民眾對下半年台股高點預期，本月的調查結果顯示：31%的民眾認為台股指數下半年高點將介於23,000(含)至24,000區間，其次為22%的民眾認為高點低於23,000(含)，僅14%民眾則預期高點會在26,000(含)上方。整體統計，有47%民眾認為2025下半年台股高點高於24,000。

不過，在中央銀行七波選擇性信用管制的影響下，房市信心持續低迷，無論買方或賣方都暫時縮手，市場成交意願下降，尤其屋主惜售更為明顯。

市場人士認為，這一波資產配置偏好轉移，可能反映市場對高利率環境下購屋成本上升，以及政策緊縮的擔憂；反觀股市則受惠於國際政策不確定性降低、美股反彈，以及資金流動性改善等因素，使得風險性資產吸引力上升。

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