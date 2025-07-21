民眾看下半年台股 國泰金：近半預測高點逾24000點

國泰金今天發布7月國民經濟信心調查，時事題詢問民眾對下半年台股高低點預期，調查顯示，47%民眾認為今年下半年台股高點高於2萬4000點，低點則有52%民眾認為台股下半年低點在2萬點之下。

國泰金今天發布7月國民經濟信心調查，調查顯示，民眾景氣展望樂觀指數持續走揚，大額消費意願再回升。大額消費意願指數上升到2，耐久財消費意願指數則持平在負19.6；買房意願小幅下降至負47.6，賣房意願同步走低到負29.4。

調查顯示，政策不確定性縮減，國際股市震盪呈現上揚，股市樂觀情緒短期改善，民眾對台股的樂觀指數上揚至4.9，風險偏好指數轉佳至5.5。

時事題部分，調查詢問民眾對今年下半年台股加權指數高低點的預期。調查顯示，31%的民眾認為台股下半年高點介於2萬3000點至2萬4000點區間，其次22%民眾認為高點低於2萬3000點，僅14%民眾預期高點在2萬6000點以上。整體來看，47%民眾看好下半年台股高點高於2萬4000點。

至於低點預期，調查顯示，32%的民眾認為台股指數下半年低點將在1萬9000點下方，其次為22%的民眾認為低點落在2萬點至2萬1000點區間，2成預期低點會介於1萬9000點到2萬點區間。整體而言，52%民眾認為台股低點在2萬點之下。

總體經濟部分，主計總處今年5月預估台灣2025年經濟成長率3.1%，通貨膨脹率1.88%。調查顯示，64%的民眾認為今年經濟成長率低於3%，62%認為今年通貨膨脹率高於2%。整體而言，民眾對2025年的經濟成長預估比主計總處保守，對通膨預期則相對較高。

國泰金指出，調查在7月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，成功回收共1萬1439份有效填答問卷。