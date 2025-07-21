台幣狂升 外幣存款前5月蒸發逾兆

金管會公布截至五月底的最新國銀外匯存款統計，台幣五月暴升百分之六點五二，換算為等值台幣的外幣存款總量單月大減六七○七億元；累計外幣存款餘額十四兆一○一一億元，前五月蒸發一兆八十九億元，單月和前五月減額雙創史上最慘紀錄。

儘管國銀外幣存款因台幣升值而縮水，若以五月底的廿九點九二九匯價換算回來，外幣存款反而大增九十八億美元，比起四月的月增量四十五億美元超過一倍以上。銀行高層指出，民眾趁台幣匯價升破廿九元之際，增持美元存款，帶動五月的美元存款爆量增加，合計四、五月外匯存款總共增加一四三億美元。

銀行高層表示，不僅看到客戶繼續加碼美元存款，而且屬意的匯價也有變動。台幣在五月有好幾天升破卅元，在廿九點五九至廿九點九元的價位都看到客戶大力買進，而且不僅是高資產大戶，還包括一般民眾；六月仍看到客戶的外幣存款回流潮，尤其在六月下旬台幣匯價即將升破廿九元、看到廿八字頭之際回流更多，除了因應銀行推出的美元優利存款之外，也有直接趁美元更便宜時對股債、基金作新投資布局。

金管會統計顯示，五月底全體國銀的外幣存款量為等值台幣十四兆一○一一億元，和四月相比減少六七○七億元、減幅百分之四點五，遠比四月的月減三八九三億元、減幅百分之二點六高出近一倍。

台幣升值帶動民眾回頭加碼外幣存款的熱潮還在持續，六月由於台幣升勢更大，搭配銀行推出的美元優存新方案，回流潮預期將更顯著，民眾同時賺利差和匯差，銀行也乘機搶發「套利財」。國銀高層觀察，比起投資債券面臨市場大起大落所激化的評價風險，銀行反而更願意趕在美國聯準會降息之前，繼續衝刺ＳＷＡＰ（換匯交易）業務發套利財，而且新的美元存款進帳，也為銀行面臨銀行法第七十二條之二的不動產放款「天條」上限，解了燃眉之急，面對民眾的「排隊潮」可挪出更多的資金來作房貸業務。