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金融大回饋論壇8月6日登場／富邦金四策略 推進永續

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
富邦金控風控長徐偉傑。富邦金控／提供
富邦金控風控長徐偉傑。富邦金控／提供

富邦金控（2881）風控長徐偉傑表示，富邦金控以「低碳、數位、激勵、影響」四大策略推動永續金融，展現企業社會責任，透過數位防詐教育、員工福祉提升、健康促進與弱勢關懷，擴大金融普惠影響力，打造友善永續環境。

經濟日報將在8月6日舉辦「金融大回饋論壇-金融與社會共好」，徐偉傑將出席，並以「領跑永續金融：富邦實踐金融影響力」為題發表演講。本論壇由兆豐銀行、富邦金控、玉山金控暨玉山銀行、永豐金控暨永豐銀行、彰化銀行等協辦。

2024與2025年，富邦金控攜手子公司舉辦「SBT科學減碳目標」與「永續經濟活動認定指引」議合工作坊，協助企業制定減碳與轉型計畫，強化資金籌措優勢，加速邁向淨零排放；四大子公司亦積極提供各項友善金融服務，共創永續未來。

在富邦人壽部分，洞察高齡者需求，從「硬體設施」到「溝通服務」，提供如增設聽障輔聽器、放大字體與重點標示的文件等無障礙貼心服務。此外，也與老盟合作孤獨處方箋計畫，加強關懷長者心理健康， 更連續十年合作推廣失智症「愛的手鍊」，配戴手鍊協尋成功率將近100%，已幫助近2萬名病友，回饋社會。

台北富邦銀行則扎根金融教育，自1998年起推動「小富翁理財營」，從一般學童到聽語障、偏鄉與弱勢孩子，培育逾8,200名小小理財家，積極實踐SDGs中教育與平等目標。同時，為強化高齡長者的金融知能，與弘道基金會合作開發富足人生桌遊，啟動種子講師培訓，並製作易讀手冊、溝通圖卡等服務工具，降低新分行櫃檯高度，設置失智友善專員及申請加入失智友善組織，以行動打造更友善的金融環境。

富邦證券部分，今年起推動「失智友善服務」，提供員工專業培訓課程，提升應對失智症的能力。台北市九家分公司已加入失智友善組織，致力打造具包容性的金融服務環境。同時關注失智症患者因認知功能退化，易成為金融詐騙目標，特別深入社區舉辦反詐騙宣導活動，強化民眾與照顧者的防詐意識。

富邦產險部分，提供多項友善服務措施，包括營業據點設置服務鈴、無障礙設施、視障輔助工具、臨櫃點字手冊等，亦推出臨櫃手語及外語翻譯服務，及樂齡台語客服專線，兼顧不同族群的權益。此外，亦推廣風險教育，透過研討會、教育訓練、兒童風險教育繪本等，致力建構正確的風險及保險觀念，發揮正向影響力。

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圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

富邦金控 失智症

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