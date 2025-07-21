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凱基證券副董事長糜以雍 助攻亞資中心

經濟日報／ 記者盧宏奇何佩儒／台北報導
凱基證券副董事長糜以雍。凱基證券／提供
凱基證券副董事長糜以雍。凱基證券／提供

凱基證券副董事長糜以雍指出，證券業近年未跟上經濟成長及整體金融業發展腳步，盼合理評估經營風險後，爭取更多資源，充分發揮在經濟體中應有功能，並積極提出建言，力助政府推動亞洲資產金融中心政策。

糜以雍強調，台股過去30多年歷經成交量不到百億元，至2024年市值、量能締造新猷，證券業獲利創史上次高，但從股東權益、實收資本額、整體金融業獲利占比來看，同期間增幅卻不及銀行及保險業，存在大家未注意的盲點。

他認為，金融業是受高度監理的「準公用事業」，欲獲政策支持以取得突破性的發展機會，要先讓大眾理解「資本市場」、「直接金融」對於刺激經濟成長、引導產業轉型及扶持新創產業等方面所能發揮的獨特功能。

2008年金融海嘯發生後，歐盟提出「歐洲資本市場聯盟（CMU）」倡議，希望改變金融體系過度依賴銀行融資，提升產業韌性與國際競爭力。糜以雍說，這或許值得業者與政府部門共同來研究及關心。

糜以雍分析，史上從未發生證券商對證券交易所違約交割、政府對證券業紓困等系統性危機，國安基金歷次進場多獲利出場，若能多跟社會溝通，在學術機構嚴格把關及參考國際管理經驗後，合理評估風險並適度檢討管理制度，證券業可望爭取更多資源，充分發揮應有功能。

針對亞洲資產金融中心政策，糜以雍直言，原本資產管理業務中的產品，主要應由證券業提供，證券業及旗下客戶才是此一政策最大受惠者，但目前看來同業大多採消極防禦策略，不但無助政策推動，亦不利產業發展。

他表示，金融知識普及是業者應投注更多心力之處，與監理機構間建立互信，業者與政府間自然有更多共同目標。

金融業 金融中心 資本市場

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