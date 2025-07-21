元富證券董事長陳俊宏 打造韌性市場

元富證券董事長陳俊宏三年前秉持讓證券商公會發揮「公平、公開、公益」的初心上任，兼顧大小券商共同發展。他堅信自己能帶領公會攜手主管機關與業界，共同打造更具韌性與國際競爭力的台灣資本市場。

陳俊宏說，任內推動法規鬆綁與制度創新，讓資本市場穩健發展，包括通過權證避險降稅、當沖降稅、開放證券商辦理認股借貸款項業務、縮短盤中零股撮合時間等，感謝理監事組成具創新與行動力的團隊，使提案與配套順利推動，並獲主管機關採納。

針對未來發展，陳俊宏指出，公會應協助證券業積極參與亞洲資產管理中心政策，實踐留財引資理念，並朝擴大證券商經營業務範圍、壯大資本市場規模、推動證券商創新金融商品多元服務、強化高資產客戶業務服務量能及精進國際證券業務等方向努力。同時，將積極推動建構合理證交稅率、刪除分戶帳款轉定存其他銀行門檻限制、鬆綁證券商負債淨值倍數規定、擴大權證市場等業務。

面對當前全球資本市場結構性變局，陳俊宏認為，台灣資本市場若仍依賴過去的習慣邏輯運作，將無法回應未來的政策風險與市場期待，建議可從三個方向著手，以掌握新局。

首先，建議主管機關推動「模組化市場監理制度」，讓新型ETF、衍生性商品、跨國掛牌與資產跨境流通機制有更多彈性，快速反映國際變局。其次，建立「政策風險揭露制度」，例如高關稅曝險產業指標、技術封鎖敏感度排行榜等，協助投資人做出更理性的資產配置與風險評估。第三，建議政府啟動「企業整併與轉型促進計畫」，結合稅務誘因、法規簡化與跨部會整合，並由公會與券商、會計師、顧問組成整併平台，協助整合、轉型與再上市。