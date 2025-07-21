券商公會改選「老面孔」對陣 選情呈五五波拉鋸

證券商公會理事長將於30日改選，尋求連任的元富證券董事長陳俊宏，將與凱基證券副董事長糜以雍再度競逐龍頭寶座。業界預料選情呈現五五波拉鋸，期盼無論誰最後勝出，都要持續為壯大資本市場盡心盡力。

證券商公會每三年改選理監事及理事長，隨川普2.0效應引發全球金融市場動盪，加上政策積極推動台灣成為亞洲資產管理中心，扮演市場推手，以及溝通管道的公會龍頭角色更形重要。

證券商公會理事長上屆改選，在雙方勢均力敵下，陳俊宏最後以六票差距脫穎而出。這次大多數具投票權的業界人士仍不願正面表態，一般預料最後勝出關鍵仍視官股券商態度而定。

陳俊宏出身台南佳和集團，行事相當低調，秉持以和為貴為原則，身段柔軟毫無架子，微笑時瞇著眼睛，有如彌勒佛一般，工作生涯橫跨紡織、生技、證券等三大領域，證券業相關資歷近30年，更有「生技股IPO推手」之稱，在生技產業人脈豐富。

陳俊宏於證券商公會理事長任內推動的重要成績單，除當沖降稅延長至2027年底外，還有證券商可辦理認股借貸款項業務（Bridge Loan）等，基於多項建議仍待推動落實，且未來幾年將再度面臨當沖降稅、權證降稅等案延期修法等重大挑戰，決定責無旁貸爭取連任。

陳俊宏目前擔任元富證券董事長、新光金董事，在台新金與新光金合併後，背後將擁有兩大金控及新光吳家奧援。

陳俊宏對於這次選情審慎樂觀，將持續為資源較少的中小型證券商發聲。

糜以雍於1993年赴中信證券（凱基證券前身）就職至今，未換過服務公司，證券業相關資歷逾32年，最早從企劃部做起，歷經研究部、自營部（兼營期貨自營部）、衍商部等部門主管，現為凱基證券副董事長兼凱基期貨董事長。

糜以雍與證券商公會淵源頗深，早於1995年就出任公會自營委員會、期貨小組委員，並擔任過三屆共九年期貨公會理事長，對於整合同業意見、與監理機關進行建設性對話經驗豐富。

糜以雍認為，金融業必須先理解政府的監理思維，除產業發展外，還要兼顧投資人保護及經濟發展需要。

糜以雍背後擁有包括國內市占第二大證券商的凱基證券，及母公司凱基金控等資源，這次是以「宣示理念」為由捲土重來，再度參選證券商公會理事長寶座。