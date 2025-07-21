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台企銀數位金融 國際肯定

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
台灣企銀董事長李嘉祥（左三）及總經理李國忠（左四）率團隊推動數位轉型成果受肯定，蟬聯ABF雙獎殊榮。台灣企銀／提供
台灣企銀董事長李嘉祥（左三）及總經理李國忠（左四）率團隊推動數位轉型成果受肯定，蟬聯ABF雙獎殊榮。台灣企銀／提供

台灣企銀（2834）數位金融再創重要里程碑，日前再度榮獲國際權威財經專業媒體《亞洲銀行與財金》雜誌（ABF）頒發「台灣年度數位轉型（Digital Transformation of the Year）」及「台灣年度普惠金融倡議（Financial Inclusion Initiative of the Year）」雙獎肯定，表彰該行在數位領域的用心與成果。

台灣企銀積極發展數位金融，推出數位品牌「Hokii福企鵝」，結合官網、行動銀行App、數位帳戶、數位會員等金融服務，創造全方位數位金融生活圈；台灣企銀並導入AI應用，建置智能語音小幫手i-Money，透過AI語音辨識、自然語意處理等技術，在行動銀行App只需簡單「開、點、說」三步驟，口說即可完成金融服務，翻轉客戶體驗，同時跨界建置防護模型，參與SIM卡交換詐欺聯防合作，驅動數位轉型。

截至目前台灣企銀已取得85件金融專利認證，2024年更首次入榜經濟部智慧財產局「本國法人專利百大排名」，數位轉型成果成功贏得評審青睞，獲頒「台灣年度最佳數位轉型」殊榮。

普惠金融議題上，台灣企銀領先同業，針對年齡55歲以上的客戶推出「台灣企銀App樂齡版」，透過化繁為簡設計理念，提供大圖、大字、大按鈕、貼心問候、交易明細拆分轉出及轉入等功能，更創新推出跌倒偵測與緊急求助服務，完成設定緊急聯絡人資訊後，當用戶在使用App樂齡版時，系統偵測疑似有跌倒情形發生將跳出警示，若客戶60秒內無回應，則自動發送簡訊通知緊急聯絡人。

App樂齡版上線不到一年，55歲以上客戶使用率成長二倍，客戶對「交易明細拆分轉出、轉入」功能滿意度達95%，亮眼成績獲頒「台灣年度最佳普惠金融倡議」獎。

台企銀秉持以客為本的核心價值，未來將持續在數位金融領域探索與創新，結合金融科技、大數據分析、AI人工智慧，提供更便捷、更全面的數位金融服務，以期成為客戶心中首選銀行。

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