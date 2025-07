台企銀數位金融 國際肯定

台灣企銀(2834)數位金融再創重要里程碑,日前再度榮獲國際權威財經專業媒體《亞洲銀行與財金》雜誌(ABF)頒發「台灣年度數位轉型(Digital Transformation of the Year)」及「台灣年度普惠金融倡議(Financial Inclusion Initiative of the Year)」雙獎肯定,表彰該行在數位領域的用心與成果。

台灣企銀積極發展數位金融,推出數位品牌「Hokii福企鵝」,結合官網、行動銀行App、數位帳戶、數位會員等金融服務,創造全方位數位金融生活圈;台灣企銀並導入AI應用,建置智能語音小幫手i-Money,透過AI語音辨識、自然語意處理等技術,在行動銀行App只需簡單「開、點、說」三步驟,口說即可完成金融服務,翻轉客戶體驗,同時跨界建置防護模型,參與SIM卡交換詐欺聯防合作,驅動數位轉型。

截至目前台灣企銀已取得85件金融專利認證,2024年更首次入榜經濟部智慧財產局「本國法人專利百大排名」,數位轉型成果成功贏得評審青睞,獲頒「台灣年度最佳數位轉型」殊榮。

普惠金融議題上,台灣企銀領先同業,針對年齡55歲以上的客戶推出「台灣企銀App樂齡版」,透過化繁為簡設計理念,提供大圖、大字、大按鈕、貼心問候、交易明細拆分轉出及轉入等功能,更創新推出跌倒偵測與緊急求助服務,完成設定緊急聯絡人資訊後,當用戶在使用App樂齡版時,系統偵測疑似有跌倒情形發生將跳出警示,若客戶60秒內無回應,則自動發送簡訊通知緊急聯絡人。

App樂齡版上線不到一年,55歲以上客戶使用率成長二倍,客戶對「交易明細拆分轉出、轉入」功能滿意度達95%,亮眼成績獲頒「台灣年度最佳普惠金融倡議」獎。

台企銀秉持以客為本的核心價值,未來將持續在數位金融領域探索與創新,結合金融科技、大數據分析、AI人工智慧,提供更便捷、更全面的數位金融服務,以期成為客戶心中首選銀行。