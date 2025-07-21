外幣存款大縮水 史上最慘 前五月蒸發1兆89億元

強勢台幣重壓外幣存款動能。據金管會統計，2025年5月底國銀外幣存款餘額14兆1,011億元，月減6,707億元，累計前五月蒸發了1兆89億元，幾乎吞噬了去年一整年的新增量，單月和前五月減額同步寫史上最慘紀錄。

外幣存款已從史上高點，連三個月下滑。金管會指出，因5月美元貶值，弱勢美元換成強勢台幣，外幣存款量自然大縮水。

若以5月底美元兌台幣匯率29.929元換算，5月底外幣存款餘額4,712億美元，月增98億美元連兩個月走升，顯示剔除匯率因素後，以原幣計價的外幣存款量不減反增。

國銀外幣存、放款餘額概況 圖／經濟日報提供

另一家行庫觀察，部分民眾因避險考量，將美元存款轉換非美貨幣持有；也有民眾趁台幣走強，大撿便宜外幣，結購美元、日圓、澳幣等外幣資產做逢低布局，讓5月「實際」外幣存款量略為走揚。

6月台幣匯率持穩，估外幣存款量有望回穩，惟進入第三季，美國料將降息1~2碼，外幣存款水位恐難大幅增加，今年應難重站回15兆的史上新高。

金管會公布5月底國銀外幣存款數字（包括DBU、OBU與海外分行）。1月受企業春節調度資金，使外幣存款減少1,172億元，2月年後資金回籠，增加2,265億元，3月美元升值下卻減少582億元。

4月起美元轉貶，外幣存款暴跌3,893億元，5月美元貶幅擴大，水位再降6,707億元，累計前五月外幣存款量已蒸發了1兆89億元，快吞噬了去年一整年新增1兆854億元的存款量能，年減3.5%更是史上最大衰退幅度。

這也意味著去年一窩蜂搶進美元高息定存者，利差恐已全被匯損吃掉，滿手美元，又想換回新台幣者，只能以時間換空間，等待美元反彈契機。

5月底國銀外幣存款餘額14兆1,011億元，從2月史上巔峰跌落至今已連三個月走低。前十大外幣存款行中5月單月全線衰退，顯示匯率波動對外幣資產影響甚鉅，又以兆豐銀月減7%、一銀月減6%、北富銀月減4.5%居前三高。

若以年變動來看，則以中信銀年減7.9%最高，中信銀表示，因台幣升值、市場競爭外，也因去年高基期使年減幅較大。

5月底列「兆元俱樂部者」仍有六家，中信銀、北富銀、兆豐銀、臺銀、玉山銀和第一銀，惟市場示警，一旦外幣存款量持續下滑，恐有銀行跌出兆元行列，市場關注何時出現「失守潮」。