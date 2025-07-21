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外幣放款 面臨三大變數

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

據央行統計，5月底外幣放款餘額5,233億元，月減161億元，終結連兩個月走升，累計前五月新增放款量443億元，僅有去年同期的六成，顯示強勢台幣壓抑了放款量能。

銀行主管表示，下半年需留意客戶因上半年拉貨強勁，下半年動能可能不如上半年，後續仍有待全球貨幣政策、進出口貿易接單、及半導體關稅稅率等拍板後等三大變數而定。

銀行主管說，5月美元狂貶，使以美元計價的外幣放款折算成台幣時出現「縮水」，加上部分企業戶也因美元貶值，提前清償美元貸款，使帳面放款金額大幅萎縮。

若以5月底美元兌台幣匯率29.929元換算，5月底外幣放款餘額174.8億美元，月增22.7億美元連兩個月走升，顯示剔除匯率因素後，以原幣計價的外幣放款量不減反增。

這意味著匯率波動影響放款動能甚鉅，4月至5月都出現典型的「帳減實增」現象，實際新增放款動能依舊強勁，反映東協供應鏈啟動提前拉貨潮所致。

一家民營銀行主管說，市場外幣需求動能仍維持成長，主要成長來自兩大塊，一、前五月台灣核准對外投資年增14%，主要來自中南美洲成長，二、美國實際關稅尚未定案前，客戶端提前拉貨挹注，又以電子零組件、資通與視聽產品最強。

6月台幣匯率回穩，再加上市場預期美國將續降息，銀行端資金成本下降、台灣對外貿易動能持穩、AI等新興科技續發展，外幣放款動能可望持穩。

美國 台幣 主管

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