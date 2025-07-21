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房市慘 三家公股銀逾放比升

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
下半年房貸市場最新變化 圖／經濟日報提供
下半年房貸市場最新變化 圖／經濟日報提供

今年以來房市慘淡，雖呈反轉跡象，但尚未明顯發酵，房貸主力公股銀整體上半年度房貸逾放比率尚屬平穩，多數在0.1個百分點以下，僅三家微幅上升，其一家微升0.03個百分點，大多因房貸戶投資經營事業陷入困境、收入減少、資金周轉不靈、房屋出售不順等因素所致。惟整體風險仍維持可控範圍。

兆豐2025上半年房貸逾放比較近三年同期微增，惟尚屬平穩。第一銀行上半年購屋貸款逾放比維持在0.06%至0.07%間；其中，4月至5月因逾放金額略增，致購屋貸款逾放比連兩個月維持在0.08%，惟仍與國銀平均相同。以近三年上半年同期逾放比而言，2023年為0.07%、2024年為0.06%，今年略增至0.08%。

彰銀（2801）今年上半年度房貸逾放比率為0.13%，與最近三年同期比較微幅上升0.03個百分點，主要因為上半年房貸逾放金額微幅增加，惟大多因房貸戶投資經營事業陷入困境、收入減少、資金周轉不靈、房屋出售不順或家族繼承糾紛等因素所致。

風險 第一銀行 房屋

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