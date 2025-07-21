行庫房貸拉「緊」報 撥款變慢 下半年情勢更嚴峻

進入下半年房貸市場更趨嚴峻，市場傳出有大型行庫在7月1日通知，排撥房貸時間由原來的三個月延長至六個月，並告知客戶排到明年1、2月較保險。等於現在買房，至少要等到2026年才有機會撥款。另新青安剩六家行庫能送件，不用排撥的僅一家。

史上最大交屋潮湧入加上央行嚴格管控，年初尚有餘裕承作房貸的銀行也全面警戒，據透露，甚至連本行客戶的土建融分戶房貸，每個建商就只能先給1、2億元額度，大咖建商都不例外，超過後就是排隊，公股銀主管坦言今後到年底只會「愈排愈久」。必須等到明年初在盤點水位及額度後才有機會放寬。連立委的陳情案件近期都只能婉拒。

有南部建商抱怨在分戶房貸撥款前要回存一些存款以增加貢獻度，主要是替銀行挹注存款（分母）緩解銀行法第72-2條不動產天條的放款天花板壓力。

圖／經濟日報提供

另外，值得關注的是，大行庫沒有額度，開始有些小型銀行基於資金成本及使用效率原本僅承作土建融而不做分戶房貸，近期由於大型銀行撥款額度大減之下，小型銀行受建商客戶「拜託」加減承作幾戶房貸。而純網銀將來銀行也已開始承作分戶房貸業務。

例如某大建商旗下建案日前通知客戶因各家銀行可受理放貸額度緊迫，先開放第一次貸款預約登記，以首購及有房無貸者為主，依專人電話受理登記至額滿為止，若預約後無法限期完成對保者即喪失本次權益，另待公司洽其他金融機構爭取申貸額度確認後另行通知。

公股銀主管指出，近幾年大量新屋交屋潮湧現，分析建照核發曲線，2019年建照核發量開始往上，最高峰來到2022年，直到2023年核發建照量能才衰退，尤其近年缺工現象嚴重，工期延宕頻繁，以一個建案工程期三年至五年來看，2022年的建案恐遞延到2026年後新屋交屋潮才會淡一點。

內政部統計資料顯示，今年1月至5月住宅使照量達5.5萬戶，創2006年有統計以來新高。永慶房屋指出，2018年起建商開始大量推案，去年開始進入大量完工階段，預料未來一、二年仍是使照高峰，將迎來大量交屋潮。觀察近20年來1月至5月住宅使照量，2025年前五月住宅使照量以55,347戶居冠，其次是2024年的53,665戶，而這兩年也是近20年來唯二突破5萬戶的年份。