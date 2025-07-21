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保險小百科／住宅地震保險 竊盜、颱洪有賠

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

住宅地震基本保險因應921大地震而建立，自2002年起，由住宅火險擴大承保住宅地震基本保險，而後承保範圍還包含竊盜、第三人責任、颱風洪水及玻璃等保障，民眾投保後可減輕火災及地震等災情造成之損失。

住宅火災基本保險的保障範圍廣泛，包括建築物及其內之動產因火災、爆炸等事故所致之損失，其中建築物保險金額以重置成本為計算基礎，以及因火災事故導致第三人遭受身體傷害、死亡或財產損害，對第三人依法應負賠償責任之保障（每人體傷上限100萬、每人死亡上限200萬、每事故體傷死亡上限1,000萬、每事故財損上限200萬、每事故賠償上限2,400萬），有助於被保險人降低法律風險。

此外，目前住宅火災保險亦包含颱洪費用保障，針對住宅建築物直接因颱風或洪水所造成的損失，依照建築物所在地區別，分別提供7,000至9,000元基本保障，作為緊急復原之用。

火災 保險金 921大地震

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