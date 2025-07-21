退休金算盤／複合債、多重資產基金 抗波動

年過半百、進入準退休族階段的中產階級，理財規劃較青壯年時保守，多數理財規劃會將資金配置由定存及個股投資撤出部分資金，逐步轉進包括全球複合債券基金或全球多重資產基金等商品，並將基金配息持續滾入投資本金，期望以長期紀律且趨保守的理財做法，達到累積資產、安度退休生活的效果。

不過，美國總統川普掀起對等關稅變數，引爆全球投資市場大地震，再加上地緣政治風險升高、中東戰事再起，準備退休依循既有理財紀律，是否還能如預期累積資產保障退休後的經濟條件？距離退休還有十年以上，或者是即將退休、已經退休的族群，應對上又有何差異？

圖／經濟日報提供

遠東銀行個人金融資深協理高宇宏表示，根據投資機構摩根資產管理研究歷史經驗顯示，若因市場下跌而選擇黯然或閃避出場，反而可能錯過市場反彈機會，據其研究也顯示，十個最佳交易日，其中有七個發生在每十個最差交易日發生後的二周內，因此若錯過最佳交易日，投資資產將會縮水，甚至變成負報酬率。反觀不論市場如何震盪，持續保持投資，就有望在中長期累積更多的資產。

高宇宏表示，一般而言，退休金準備屬於長期的規劃，隨著全球經濟多空循環，總會遇上幾次較大的金融市場震盪，遵守紀律以不變應萬變才是最佳策略。在正常金融環境下，若股市下跌，由於債券多被視為避險資產，價格通常會呈現上漲走勢，而即使債券也下跌，幅度也相對有限。

因此若是投資組合是以全球複合債券基金或全球多重資產基金為主，可預期整體投資組合波動不大，加上股市投資比重相對較低，整體組合下跌幅度比起股票也會相對溫和許多，但原本以全球多重資產或複合債基金投入策略的投資人，此時若因恐慌賣出，往往會賣在相對低點，當然也等不到市場反彈或上漲初段，反而會使投資組合報酬不如預期，進而打亂原本退休金規劃。

不過，高宇宏也提醒，投資人遇到突發重大利空時，如何應對也須同時考量個人距離實際退休所剩時間長短，這可大致分為兩種情境，一是距離實際退休年紀仍有十年以上的投資人，則建議最佳策略還是繼續持有既有的投資組合，以免錯失資產持續增值的機會，如果手邊還有相當可運用資金，且屬於積極型投資人，甚至還可以考慮逢低進場加碼。

第二種是若為即將退休或已退休的投資人，則須評估本身對於投資部位波動的承受度而定，若是無法承受短期波動，建議可將全球多重資產基金調整為全球複合債券型基金，若可承受則可不考慮調整投資組合。但不論如何抉擇，都應確認投資需求及風險承受度，詳閱基金說明書或投資人須知，確實做好財務規劃與風險評估。