專家教你保／買分紅保單 搞懂運作機制

近來不少保險公司紛紛推出分紅保單搶市，讓分紅保單的銷售更加白熱化，不過與其他保單相比，分紅保單稍微複雜一些。基本上分紅保單是一種以壽險保障為基礎，民眾投保後可以跟保險公司共享保單紅利的商品。它具有區隔帳戶機制，分紅保單的保費收入、理賠給付、行政費用等都在這個帳戶中運作，如果保險公司在經營這張分紅保單的過程，產生死差益、利差益與費差益，加總後就是這張保單的可分配紅利盈餘。

依據金管會現行規定，分紅保單可分配紅利盈餘，給予要保人的比率不得低於70%，也就是說保戶能獲得七成以上的可分配紅利盈餘作為紅利。保險公司每年會根據分紅保單上一會計年度實際經營狀況，宣告保戶當年可領取的紅利，如果保單連續兩年未達到合理精算假設下推估之可能紅利金額之累積值，保險公司就必須跟主管機關說明理由，提出改善措施。

圖／經濟日報提供

除了關心紅利的來源與發放的比率，民眾也關心分紅保單紅利給付的方式。分紅保單又分為「美式分紅」與「英式分紅」兩種，差別在於美式分紅保單是將分配到的紅利以多元形式發放，相對彈性靈活；英式分紅保單則是將分配到的紅利再滾入保額中，保額長期增值。

現在有不少的美式分紅保單，提供「年度保單紅利」與「終期保單紅利」，也就是雙重紅利的設計，年度保單紅利通常是在保單有效期間內、第二保單年度之後，保單每年發放的紅利，保戶通常可選擇現金給付或儲存生息；終期保單紅利大多為一次性現金給付，當保單終止（例如身故、解約或期滿）時發放。

當市場上分紅保單愈來愈多，民眾的可選擇性也跟著變高，但仍要提醒的是，保單紅利為非保證給付，保險公司不會保證給付的金額，而且大多為終身壽險，長期持有才能累積保單價值，而且與不分紅保單相較保費可能較貴，建議民眾在投保前一定要了解自己的需求、評估可持有的時間，慎選能說明清楚的保險業務人員以及經營表現相對穩健的保險公司，才相對安心。

（本文由公勝保經高二業務中心行銷協理溫淑芳提供，記者戴玉翔採訪整理）