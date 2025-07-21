旅綜險前五月網路投保 突破200萬件

網路投保已成為民眾熟悉的投保方式，據產險業統計，今年累計前五月網路投保件數達339.3萬件，較去年同期281.3萬件，成長20.6%，總計前五月網路投保金額達22億元，較去年同期19.1億元，年成長15.7%。分析各險種，成長率最高仍是旅行綜合險，前五月網路投保件數達219.3萬件，正式突破200萬大關，較去年同期旅綜險網路投保件數167.1萬件，年增逾三成，網路投保金額達6.9億元，亦較去年同期成長33.7%。

根據兆豐保險統計，去年國外旅行綜合保險的海外突發疾病前三大理賠項目分別為：流行性型感冒、腸胃炎、尿道及泌尿道疾患，為避免海外就醫傷荷包，兆豐保險呼籲，出發前記得投保國外旅綜險，為自己建構完整的保障防護網。兆豐國外旅行綜合保險承保項目涵蓋海外突發疾病醫療健康保險，其中海外突發疾病住院醫療保險金最高可達新台幣150萬元，門診醫療保險金最高15,000元、急診醫療保險金最高15,000元。如果旅途中因意外受傷而需就醫，實支實付傷害醫療保險金理賠最高可達150萬元。

另外，台灣人壽指出，國人投保旅平險只要掌握「全程保障、保額足夠、強化意外與醫療」三大重點，就能轉嫁風險安心出遊。首先是保障範圍是否涵蓋旅遊全程，第二是保障額度要足夠，第三要加強海外意外與醫療保障，才能負擔國外旅遊意外或突發疾病住院所衍生的高額費用，並獲得妥適的醫療照護。