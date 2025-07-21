八家旅綜險 涵蓋法定傳染病

暑假旅遊旺季來臨，民眾開心出國旅遊，針對海外突發疾病與流行傳染病風險保障的需求，已有八家保險業者將「法定傳染病」納入海外突發疾病保障範圍，讓海外旅遊保障更加完整。

「旅遊平安險」是旅行前必做功課，然而近期新冠肺炎捲土重來，國人對海外突發疾病與流行傳染病的保障需求隨之升高。由於一般出國投保旅平險，保障範圍僅包含在海外因「意外」引起的突發事故，也就是非由疾病引起的事故，因此保險業都會建議要額外加保「海外突發疾病醫療險」，而每家保險公司也有不同的理賠規範。

目前有七家產險公司，台灣產險、旺旺友聯產險、華南產險、安達產險、南山產險、新光產險、富邦產險在內，以及南山人壽，共有八家業者將法定傳染病納入旅平險保障，讓民眾無負擔出國旅遊。

圖／經濟日報提供

日前南山產險升級版旅綜險「金平安PRO 5」，將法定傳染病納入保障範圍，保戶可以強化海外旅遊突發疾病的保障。南山產險表示，保戶出國若不幸得到法定傳染病如新型A型流感、登革熱等，如需要當地住院醫療費用、返國住院醫療費用、當地門診與急診醫療費用項目，可以申請由保險金給付。

新光產險同樣把「法定傳染病」正式納入新光產物旅平險保障範圍，海外突發疾病保險金額最高可以投保到100萬，申根地區保險金額最高還可以到達150萬，對於常出國旅遊民眾又多一個選擇，此外對於旅遊熱潮容易發生的狀況，不便險部分如班機延誤每4小時理賠8,000元，每次事故最高賠償1.6萬元；旅程更改保險金最高賠付6萬元、班機改降每次6,000元慰問保險金，讓出國遊玩也能享有更全面的保障。

富邦產險表示，以網路投保富邦產險旅平險「期間限定方案」為例，除了基本的身故失能、傷害醫療保障外，更全面涵蓋班機延誤、行李延誤、旅程取消、旅程更改、行李損失及旅行文件損失等六大旅遊不便險保障。其中，海外突發疾病健康醫療提供最高100萬元的保障，並已將《中華民國傳染病防治法》所定義的法定傳染病納入保障，在海外若不幸感染新冠或流感併發重症、麻疹、百日咳、M痘（猴痘）等法定傳染病而需就醫治療，都能獲得醫療費用補償。

此外，富邦產班機延誤險在保期內最高可達3.2萬元（以理賠二次事故為例），若發生旅程取消或更改的情況，保期內各提供最高10萬元保障。方案更額外提供食品中毒補償、行動電話被竊及改降非原定機場等多項貼心保障，為旅程增添更多防護。