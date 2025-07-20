大舉反攻！5月台幣匯率升破30 國銀外匯存款暴增95億美元

台幣在5月升破30，民眾大舉反攻美元存款。金管會公布截至5月底的最新國銀外匯存款統計，在台幣5月暴升6.52%之下，換算為等值台幣之後的外幣存款總量單月大減6707億，但若以5月底的29.929匯價換算回來，則外幣存款反而大增98億美元，比起4月的月增數45億美元超過1倍以上，對此銀行高層指出，已看到民眾趁匯價跌破29之際，大舉反攻美元存款，並使5月的美元存款爆量增加，合計4、5連續2個月，外匯存款總共增加143億美元。

台幣升值帶動民眾回頭加碼外幣存款的熱潮還在持續，而且，6月由於台幣升勢更大，再搭配銀行推出的美元優存新方案，回流潮將更為顯著，民眾同時賺利差和匯差，銀行也趁機搶發「套利財」。國銀高層觀察，比起投資債券面臨市場大起大落所激化的評價風險，反而銀行更願意趕在聯準會降息之前，繼續衝刺SWAP業務發套利財，而且新的美元存款進帳，也為銀行面臨銀行法第72條之2的不動產放款「天條」上限，解了燃眉之急，面對民眾的「排隊潮」可挪出更多的資金來作房貸業務。

銀行高層進而指出，不僅看到客戶繼續加碼美元存款，而且屬意的匯價也有變動。在5月，台幣有好幾日升破30元，在29.59至29.9之間的價位都看到客戶大力買進，而且不僅高資產大戶，一般民眾也有；而到了6月仍看到客戶的外幣存款回流潮，尤其在6月下旬匯價即將跌破29元、看到28字頭之際回流更多，除了響應銀行所推出的美元優利存款之外，也有直接趁美元更便宜之時對股債、基金作新投資布局。

金管會統計顯示，5月底全體國銀的外匯存款量為14兆1011億等值台幣，比起4月減少等值台幣6707億，減幅4.5%，遠比4月的月減3893億、減幅2.6%高出快要1倍，但倘若撇開匯率因素，以5月底美元匯率29.929換算，則反推5月底外匯存款4712億美元，反而比起4月的4614億美元月增98億美元，比起4月的月增數45億美元超過1倍以上，也顯見在台幣匯價升破30元之際，民眾即認為好買點已到，而6月台幣匯價在升破29.5、且一度看到28字頭之後，也持續再有顯著的新買盤湧入，因此估計6月的美元存款的增量仍會延續5月的熱潮。

另據銀行局最新統計，截至5月底，外匯存款破兆的銀行，包括了中信銀、北富銀、兆豐、台銀、玉山銀、一銀，三家公股銀行和三家民營銀行，5家銀行在5月底的外幣存款量各等值台幣1兆3634億、1兆2181億、1兆1276億、1兆0826億、1兆0471億、1兆0119億，其中若和去年同期相較，中信銀與兆豐銀分別減少1169億、597億等值台幣，年減率分別為7.9%、5%，其他4家銀行則較去年5月底增加，北富銀、台銀、玉山銀、一銀分別增加996億、231億、311億、169億，增幅分別為8.9%、2.2%、3.1%、1.7%。