中經院：經濟基本面及聯準會降息 促新台幣匯率緩升

關稅利空籠罩下，近期新台幣匯率翻貶，回測29.5元，不過今年以來，升幅仍冠居亞幣。中經院分析新台幣長期走勢，認為今年在經濟基本面穩以及聯準會降息2因素影響下，呈現緩步走升，年底仍將站穩28元，估第4季平均28.39元。

今年第2季起，新台幣匯率因台美談判的升值預期心理發酵，加上出口強勁，廠商拋匯有利新台幣走勢，展開強勁升勢，5月初更一度上演「史詩級升值」，連續2個交易日盤中飆漲逾1元，而後央行出手，多管齊下穩匯，匯市失序才告一段落，但匯價仍穩步走揚。

7月則因美國總統川普陸續公布各國新的對等關稅稅率，利空發酵，亞幣轉頭趨貶，新台幣回測29.5元重要心理關卡，但市場普遍認為，中長期新台幣仍將走升。

中經院認為，短期推升新台幣走升的3股力道，一是出口商急於將持有的美元換回新台幣，二是各方預期心理，認為央行將允許貨幣升值，以助達成與美國的貿易協議，三是台股大漲，推升外資大舉匯入。

中經院分析，出口商拋匯部分，與台灣貿易帳息息相關，如果貿易帳變差，出口下滑，新台幣走升力道會下降或反貶。

至於對美談判的預期心理，中經院表示，隨著對美貿易談判告一段落，預期下滑，也有助於新台幣回歸正常價位。

而外資匯入的力道，中經院認為，金融市場對關稅議題的反應已經鈍化，由於美股與台股連動性高，接下來先關注美股表現，因為可能進一步牽動台股。

長期來看，中經院指出，新台幣走勢預估仍緩升，主要是受到經濟基本面，以及聯準會降息次數、幅度影響。

根據中經院第3季經濟預測，下半年美元指數續處相對弱勢，而從聯邦公開市場委員會（FOMC）點陣圖看來，2025年下半年聯準會將降息2次，在通膨、利差，以及經濟情勢等綜合考量下，新台幣兌美元匯率將從第1季的32.89元，升值至第4季約28.39元，全年平均價位約30.32元，較2024年的32.11元升值約5.92%。