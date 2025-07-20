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國票金董事改選再掀戰火…公股陣營 要鞏固主導權
國票金（2889）董事改選再掀戰火，市場盛傳公股陣營有意在明年改選後取得經營主導權，再引領國票金併入彰銀（2801）或台企銀（2834），將國票金變身為泛公股金控。
彰銀、台企銀工會對此表示，目前看不出銀行營運有轉型金控必要，即使要轉型，自己做也比被民營金控吸收合併更好，不希望多一家大股東結構複雜的金控母公司。
目前彰銀資本額1,120億元，第1季底總資產3.2兆元；台企銀資本額916億元，第1季底總資產2.3兆元。兩者均遠高於金管會對新設金控門檻要求，若自身轉型升級金控，就差合併異業如證券、保險等子公司。
國票金改選大戰提前引爆，泛公股行庫大舉進場累積籌碼，除捍衛公股權益、確保董事席次不會變動，市場傳出有可能取得經營主導權，將國票金透過合併公股行庫變身為泛公股金控。財政部、兩家銀行雖都否認，但仍引起外界關注。
彰銀工會指出，外界點名彰銀工會沒有台企銀工會剽悍，更適合被併，相關訊息工會已主動向彰銀高層求證，得到答案是沒有這項規劃。不過為確保員工福利待遇不變，工會持續關注事件進展。
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