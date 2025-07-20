台鋼集團插旗國票金 擬擴大持股…牽動經營權之爭
台鋼集團正式插旗國票金（2889）。據透露，台鋼集團旗下上市公司規劃本周召開董事會，討論擴大投資國票金持股，投資方式包括集中市場買進，甚至參與現金增資，一旦確認，即表示台鋼集團參與國票金改選戰檯面化。
法人分析，以台鋼集團過去入主上市櫃公司戰績，將使國票金改選戰在耐斯、旺旺、公股三陣營外，再多一股強大勢力，足以撼動董事會結構與經營權。
消息人士指出，台鋼集團入主台灣上市櫃公司多達18家，橫跨產業眾多，之前市場盛傳台鋼集團旗下公司，趁國票金原來最大單一股東群益精選高息ETF汰換成分股賣出國票金之際，大舉進場承接，但台鋼集團始終沒有對外證實。
如今台鋼集團上市公司預計本周提案董事會討論投資國票金，屆時董事會如做成決議，等於宣告台鋼集團正式插旗國票金，未來要選任董事、跨足金融業，或是和公股、其他民股如耐斯集團等合縱連橫，透過所謂「共治」介入經營權，對照台鋼集團過去戰績，具高度想像空間。
消息來源透露，台鋼集團旗下上市公司本周將召開董事會討論投資國票金普通股案，初步以3億元為限採集中市場買進、鉅額交易、現金增資等方式取得，在此之前已投入近千萬元買國票金股票，將併入董事會通過額度內，等於要擴大投資國票金，並授權董事長全權處理買進股數、價位與時機等。
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