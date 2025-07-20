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新新併24日生效 人事聚焦…台新新光躍第四大金控

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
台新金控董事長吳東亮（右）、總經理林維俊。記者黃義書／攝影
台新金控董事長吳東亮（右）、總經理林維俊。記者黃義書／攝影

台新金控（2887）、新光金控將於24日正式合併，合併後的「台新新光金控」當天上午舉行揭牌儀式，外界關注新金控高層人事布局。與此同時，2002年2月19日掛牌上市的新光金控，也將於24日終止上市，是台灣第一家因合併而終止上市的金控公司。

為發揮金控綜效，台新金與新光金合併案經雙方各於2024年10月9日股東臨時會決議通過，於3月31日奉金管會核准在案，雙方合併基準日訂為7月24日，更名為「台新新光金融控股股份有限公司」（TS），股票代號延用台新金的2887，此案為台灣首宗金控公司合意併購案，且此整併案將使新金控成為國內第四大金控業者，對市場版圖將產生關鍵影響。

台新新光金控小檔案
台新新光金控小檔案

回顧新光金控於2002年2月19日掛牌上市，公開發行長達23年，也將於24日下市，正式走入歷史，屆時新光金股東所持有的股票改為台新新光金控，以新光金1股普通股換發台新金控普通股0.672股及辛種特別股0.175股。新光金是第一家因合併而終止上市的金控公司。

在台新、新光兩家金控合併後，將陸續進行子公司整併。台新金控總經理林維俊日前表示，今年應會完成投信整合，2026年1月1日預計完成人壽公司合併，4月6日完成證券合併。

但在合併之後，包含新金控高層人事布局、新光人壽接軌新制及後續是否需要增資、兩家金控3萬員工整合，以及能否提升營運規模，都受到外界關注。

規模 投信 下市

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