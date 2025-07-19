Z世代選擇銀行的偏好TOP 10大公開！不只比利率 開戶流程、刷卡優惠在意點一次看

開戶前先搞懂這些事！選錯真的會後悔

對年輕人來說，選銀行不只是比誰給的利率多、優惠多，更在意能否真正貼近日常，讓理財變得更輕鬆順手。

除了高利活存和各種回饋，他們也在意開戶流程是否快速、轉帳會不會收手續費、App是否順手，真正能在生活中無縫接軌、解決小痛點的銀行，才會成為他們心中的首選；畢竟，選對工具，就像種下一顆讓生活穩定的種子，為未來一步步鋪路。

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，針對大學生與Z世代（泛指1997年到2012年出生），整理出開戶時最在意的10件事，帶你一次看懂理想銀行該具備哪些條件。

No.1 活存、定存利率

示意圖／Freepik

對年輕人來說，手頭的錢不多，每一塊都得花在刀口上，也更要「放對地方」！不僅是理財的起點，也是日常幸福感的積累。

剛出社會，薪水還在養肌肉階段，就算手上有點存款，也不一定敢碰投資，這時候靠穩定的利息，累積些小小被動收入，心裡更踏實，有網友說：「誰利率高又簡單就是我大哥」。

別小看那些微薄的利息，半年一年下來，也許就是一杯飲料、一個小禮物，卻能讓生活多一點喘息空間；更重要的是，時間越長，利息就像雪球越滾越大，讓年輕人更有底氣面對未來！這也是為什麼「利率高不高」會成為他們最在意的點。

No.2 學生專屬方案

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對於還沒完全經濟獨立的學生族來說，選擇哪一家銀行，最在意的無非就是實用性與靈活度。像是開戶門檻低、免轉帳或跨提手續費這些基本條件，不只能減輕生活壓力，也更符合學生在校期間的資金運用習慣。

以國泰世華為例，他們推出的「青年專屬優惠大禮包」，正是從年輕人的角度出發，貼近25歲以下族群的日常生活樣態。新戶活存10萬元內享有最高4%利率，活動期間（2025/7/1～2025/12/31）最高約可拿2,018元的利息；就連舊戶也能享有10萬元內3.5%的高利活存。

同時，使用CUBE App或CUBE網銀跨行轉帳，活動期間（2025/7/6～2026/1/5）可直接享有每月10次跨行轉帳免手續費優惠，不僅帳戶權益貼合年輕人，針對學生日常的消費習慣，像是LINE Pay、蝦皮購物等，均提供專屬權益，如CUBE簽帳金融卡綁定LINE Pay可享2%現金回饋；蝦皮購物、麥當勞持卡消費可享3%現金回饋。讓資金運用更輕鬆，也更貼近日常消費的方式。

No.3 線上開戶方便度

對年輕人來說，要跑一趟銀行開戶，光想就覺得累，他們更習慣用手機快速搞定大小事，就像滑社群一樣直覺、無縫、一指搞定。

雖然開戶還是得準備身分證、文件這些必備步驟，但現在可以事先於線上將資料上傳、遠端身分驗證等服務，再到分行完成剩餘步驟，省去缺資料重複奔波的麻煩，讓開戶流程更彈性輕便。開戶變成隨時隨地都能輕鬆展開，正如網友所說，「線上開戶方便，效率也算頗快，開戶2-3天就拿到實體金融卡片」。

No.4 轉帳手續費、額度上限

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聚餐訂飲料，一人先墊款再互轉，對學生和社會新鮮人簡直是日常，網友表示，「幾乎沒在用現金了，都用行動支付或銀行App轉」，但轉帳次數一多，手續費累積起來也不是小數目，也因此跨行轉帳免手續費對於年輕人來說，更顯得重要。

像是分攤飯錢、跨行繳費、轉房租、分攤旅遊的費用，或是把零用錢存進自己的理財帳戶...等，日常資金調度更靈活，生活中的小細節也都能心情愉悅的自在應對。若遇到非約定轉帳額度受限也會相當困擾，倘若能線上直接處理，例如透過視訊服務調整額度，那也會是一大加分。

No.5 綁定行動支付

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現在手機根本就是錢包！出門不用帶現金、不用帶卡，買咖啡、搭捷運、繳學費、網購，甚至在便利商店、小吃店、早餐店，嗶一下就能快速付款，再也不用慢慢找錢、算半天。

銀行能不能支援Apple Pay、Google Pay、街口支付等支付工具，已經不是附加條件，而是年輕人眼中的「基本配備」。想要成為他們心中的首選，行動支付一定要夠快、夠穩、夠順，能真正融入生活的小瞬間，有網友就說，「選銀行帳戶扣款，有銀行的活動加碼」、「行動支付很多可以只綁銀行/郵局帳戶，無卡族也可以用」。

No.6 數位操作體驗

對「滑世代」而言，銀行App不只是工具，更是日常理財的得力助手。操作順不順、介面設計是否直覺，不只影響使用時的效率，也決定能否在長期中養成好的理財習慣。

他們已經習慣即時、流暢的操作介面，遇到卡頓、迷宮般的選單、緩慢的載入速度，對他們來說簡直就是數位災難，數位體驗不到位，就算利率再高，也難以真正留住他們的心。

除了操作順暢與否，整體視覺設計與介面風格，也成了他們判斷是否好用的重要依據，不少網友也分享踩雷或愛用經驗，「推～國泰世華CUBE！介面漂亮，順暢又好用」、「永豐不錯看、第一銀行配色可愛」。

No.7 刷金融卡優惠

對Z世代來說，「有多少、花多少」才是對自己荷包負責。根據2024年萬事達卡調查指出，超過八成18至25歲年輕人習慣用簽帳金融卡支付日常開銷；超過四成還沒辦信用卡的年輕人表示，即使未來申辦，日常消費仍會以簽帳金融卡為主，原因很簡單：不想刷過頭，也方便掌握帳戶狀況。

對多數學生來說，簽帳金融卡不只是支付工具，還能結合優惠回饋，滿足「想體驗刷卡樂趣」又不想透支的需求。一名準大學生日前在Dcard發文求助「簽帳金融卡怎麼選？」，吸引超過200則留言，也帶起聲量高峰，有網友認為，「簽帳金融卡真的是剛上大學時必備的」、「如果無法自己克制自己的消費，還是辦簽帳金融就好」。

No.8 跨行提款免費次數

Z世代選銀行，不只在意數位服務用起來順不順，跨行提款免手續費的次數也很重要。對還在念書或剛出社會的年輕人來說，「能省則省」就是日常生存守則。

別看一次提款手續費只扣個5元，但想想看如果每週臨時領一次現金，一個月下來就多花了20元，一年就是240元，差不多是一頓聚餐、一份生日蛋糕，甚至是一張電影票。免費次數多一點，不只能提款更自在，也等於替荷包多留點喘息空間。網友分享，「我總共三個帳戶有免費扣打」、「發現薪轉可以有99次時覺得開心」。

No.9 信用卡回饋

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誰不想聰明消費又賺好康？這群精打細算的網路世代，早已練就比價神功，信用卡回饋趴數、通路優惠全都放大檢視。

像是國泰世華CUBE信用卡，現在針對25歲以下的年輕族群還能享有額外的專屬回饋！即日起至2025年9月30日，只要在CUBE App領券，即能獲得青年專屬CUBE信用卡大禮包指定通路加碼活動回饋。除了原有優惠，活動期間內消費還能在指定家居賣場、遊戲平台、公益捐款、5大影城、健身運動等通路，再加碼10%回饋，同一類之加碼回饋上限為100點小樹點；不論是佈置秘密基地、打電動，還是做公益，都讓你買得開心、玩得High，連做善事都多一份驚喜。

No.10 外幣存款、換匯利率

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近期台幣走強，帶動民眾對外幣資產的關注，不論是為了規劃出國支出，或是看準匯率波動、提前卡位投資，越來越多人開始著手評估換匯時機與外幣佈局策略。

在這樣的市場氛圍下，外幣種類是否齊全、匯率是否具競爭力、換匯手續費是否合理，都成為評估銀行的重要指標。有些銀行更進一步結合外幣帳戶的高利活存或定存優惠，不僅讓換匯成本降低，也讓資金能同時享有利息收入。有網友分享自身經驗，「有些銀行對於財管客戶會提供外幣存款提領免手續費的服務」、「App直接換匯！匯率比銀行還優」。

【本文由國泰世華銀行邀稿】

謹慎理財 信用無價

信用卡暨預借現金之各級別循環信用年利率為6.75％~15％（依國泰世華銀行信用評分制度定期評估，循環利率之基準日為104年9月1日）。

預借現金手續費：預借現金金額乘以3％加上新臺幣150元或美元5元，其他相關費用係依國泰世華銀行網站公告。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2023年07月09日至2025年07月08日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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