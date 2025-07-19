台新新光金7月24日合併 專家：銀行結合壽險版圖更完整

不過專家也說，企業收購後多半會遇到磨合期，預期新新併完成後，將是機會與挑戰並存局面。

過去23年以來，新光金與台新金多次洽談合併未果，直到2023年6月新光金股東會改選董事，「改革派」股東拿下經營權，2024年新新併重新推進，董事會與股東臨時會通過100%換股合併案，金管會在今年3月31日核准此案。

台新金董事長吳東亮於今年股東會指出，考量法定程序後，7月24日為合併基準日，正式合併為「台新新光金控」，未來將在第4大金控基礎上，持續提升營運規模，實現合併綜效，為股東創造更好報酬。

根據台新金規劃，2家金控在7月24日先合併，屆時新光金將下市，2家投信預計今年底完成合併，明年陸續是人壽合併、證券合併，最後是銀行規劃明年6月進行系統轉換，估計主要子公司明年6月底前完成合併。

中華信評金融服務評等部資深副總經理張書評受訪指出，近期許多併購案都是銀行主體的金控納入壽險，看準的就是壽險貢獻獲利能力，加上結合銀行與保險通路，具備共同銷售優勢。

張書評解釋，台新金原本是銀行為主體的金控，透過併購新光金，未來業務版圖更完整，此外，透過合併新光金，台新金在銀行、證券與壽險的排名有所躍進，台新金也認為併購案極具互補力。台新新光金控如何擴充客戶數、提升市占率，也透過壽險業務提升獲利，都是未來很好的機會。

至於可能挑戰，張書評表示，壽險業與銀行業的經營專業、方式並不相同，新光金資本與獲利能力較薄弱，主管機關可能會要求資本增提，另外，新光銀行跟台新銀行存在公司文化差異，預料雙方短期內面臨磨合期。

張書評觀察，金融機構間還是會繼續出現併購案，畢竟外在環境變動大，加上近年對金融業資安與ESG要求愈來愈多，小型金融業經營不易，但像是台新金與新光金規模等級的併購，未來短期比較難發生。

他分析，台灣金融業如果有官股背景，併購難度極高，未來若是中小型民營金融機構啟動整併，比較容易達陣，排名前段的大型金控難再有合併案。

觀察金管會公告的金融控股公司合併報表財務資料，截至2024年底15家金控公司總資產排名，合併後的台新新光金將成為台灣第4大金控，總資產規模達新台幣8.43兆元，僅次於國泰金、富邦金與中信金。