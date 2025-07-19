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保險給付臨時住宿費放寬 震災危樓戶 最高領20萬
為提升住宅地震基本保險的實用性與保障完整性，金管會今年6月24日修正條款，擴大地震險臨時住宿費用給付範圍，並自本月15日起實施。民眾即使房屋尚未達全損標準，只要遭地震導致結構受損並經政府認定為危樓張貼紅單者，即可申請臨時住宿費用補償。
根據新制規定，若住宅遭地震影響，經直轄市或縣市政府依「災害後危險建築物緊急評估辦法」評定為有危險之虞，並張貼紅色危險標誌，雖未達全損標準，產險公司亦應給付臨時住宿費用，每一保險標的物補償上限為新台幣10萬元，整體保險期間最高給付20萬元。
金管會表示，此次條款修正同步適用於以下保險商品：新簽發之住宅火災保險及其附加住宅地震基本保險；住宅類綜合保險所附加之地震基本保險；現行有效契約自實施日起，如發生符合條件之事故，也一體從寬適用新條款辦理理賠。
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