台新創投虧損逾半股本

台新金控（2887）昨（18）日代子公司台新創投公布，截至今年4月30日，台新創投累積虧損已逾實收資本額二分之一，據了解，主要是認列鑽石生技投資的評價損失。

台新創投今年第1季已認列4.8億元評價損失，市場持續關注台新創投未來是否出脫持股，不過台新金控總經理林維俊近期在法說會表示，鑽石生技當初上市時，臺灣證券交易所要求所有大股東在兩年內不得出脫持股，滿二年後，每年僅能出脫25％，由於今年10月才會滿二年，當時林維俊表示，待10月以後再看當時情況，進行判斷。

鑽石生技投資的創始股東包含中天生技、富邦金控、台新金控及潤泰集團。2022年登錄興櫃，2023年9月19日掛牌上市，成為國內第一家上市永續型生技創投。

依照鑽石生技投資最新前十大股東資訊，中天生技持股25.34%、合一生技14.04%，金融業的大股東包括富邦蔡家兄弟，富邦集團及台新集團都透過創投公司，持有鑽石生技，其中台新創投持股8.54％、台新資產持股0.68%，居前十大股東。

因為生技產業景氣不佳，鑽石生技投資掛牌以來，見到57.2元高點後，一路走低，今年4月底收盤價為22.4元，6月最低來到19.2元。由於鑽石生技投資股價一路走低，使得股東都面臨評價損失壓力。