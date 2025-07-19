兩大國營銀行 2025年上半年賺錢

兩大國營銀行上半年獲利出爐，臺銀稅後純益113億元，年減32.4%，主因歷經股災造成帳面評價損失，但實際未實現虧損，也已進行調節。土銀稅後純益77.3億元，較去年同期微幅成長3.6%。

土銀表示，除鞏固不動產貸款核心業務外，為加強全行授信結構均衡化，持續聚焦於中小企業放款量。

臺灣銀行董事長凌忠嫄日前說明，去年獲利創新高主要是投資部位評價挹注，但很多為未實現利益，由於臺銀部位大多放在PL（損益表），3月股市大反轉造成評價損失，但實際並未實現虧損，對此財務部門已展開調節，包括股票、債券與換匯部位皆有因應。且當市場回穩時評價損失也能回沖。

凌忠嫄強調，臺銀股票部位持有時間久而成本低，例如台積電（2330）不少，就因成本極低，去年評價豐厚但也未逢高賣出。現在對於帳列OCI（資產負債表）或PL會進行調整。觀察大部分公股都放OCI，雖不影響當期損益但會影響淨值，進而影響年底配息。她指出，其實4月過後隨市場回穩獲利逐步回歸正常，到年底前還有大半年可以調節，另，其餘不論利息及手收皆未少賺。

土銀指出，身為不動產專業銀行，除持續鞏固不動產貸款核心業務外，為加強全行授信結構均衡化，朝全方位優質金融機構目標前進，持續聚焦於中小企業放款量，推展一般企金業務之外，持續配合政府政策辦理各項專案貸款，以提升中小企業授信占比，另積極爭取聯貸業務，導入ESG永續金融，提供永續連結貸款、太陽光電發電設備貸款等綠色融資，以協助扶植相關產業發展，透過多角化經營提升利息收入與手續費收益。

投資業務方面，土銀強調，2025年下半年股市最主要的波動來源仍是川普關稅政策的實行，在高度不確定下，投資策略聚焦汰弱留強，選股方向以「質優、高息」為主軸，具產業前景的個股為核心布局目標，並持續視市場狀況機動調整部位與策略。債市採多元資產配置策略，將適時加碼債券投資，並挑選信評等級優良債券。新台幣剩餘資金運用以兼顧安全性、流動性及收益性三大原則，其中為維持資金流動性，並隨時提供業務所需資金，將資金配置於央行NCD、商業本票等短天期投資商品。