央行發行準備 黃金穩居三成 美元外匯儲備上升到64.2%

央行昨（18）日公布2025年第2季新台幣發行準備中，黃金占比由第1季的38%，下滑到35.7%，而美元外匯儲備比重則上升到64.2%。主因第2季黃金每公克平均價格下滑到3,060元台幣。第2季雖然新台幣發行準備中，黃金比重下降到35.7%，仍從過去約25%升至三成以上，即是金價飆漲的自然結果。

目前市場對金價年底的預測：高盛最新預測2025年底將上探每英兩3,700美元，並於2026年中突破4,000美元關卡；星展銀預測金價今年底目標價將來到每英兩3,765美元；渣打銀預估三個月內黃金目標價上看每英兩3,400美元，12個月可望升至3,500美元；滙豐銀行預期2025年金價均價將達每英兩3,215美元，2026年則為3,125美元。

央行統計，截至2025年6月底止，共計發行各項新台幣券幣3.64兆元，其中硬幣及硬輔幣，依照規定免提準備外，其餘新台幣券、外島地名券及輔幣券合計發行3.5兆元，提充準備包括黃金及美元外匯。

據資料顯示，第2季新台幣發行準備中，純金410公噸未變，每公克新台幣3,060元，計折合新台幣1.2兆元，占比35.7%；而美元外匯儲備771.7億美元，計折合新台幣2.2兆元，占比來到64.2%。

央行表示，發行新台幣須有等值資產做為支撐，主要來自黃金與外匯儲備。當市場價格出現劇烈變動，即便實際資產數量不變，結構比重也會隨之調整。

截至2025年6月底，台灣整體外匯存底達5,984.3億美元，但實際提撥作為發行準備的僅為771.7億美元，占比約12.89%。央行說明，發行準備所需資產的金額相對有限，但其價值波動仍與匯率、市場信心具一定關聯性。

針對未來是否將納入數位新台幣或調整準備結構的規劃，央行回應，目前並無具體方向，相關討論仍屬假設性議題，若有重大政策調整，將依法對外公告。

央行最後強調，無論是實體貨幣或未來潛在的數位新台幣，發行背後都必須有穩健的準備資產支持，才能維持市場對貨幣的信任與金融體系的穩定。