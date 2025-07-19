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台幣走升 央行擴大穩匯

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

台積電（2330）第2季法說會釋出對新台幣本季預估值29元，引發市場預期心理，新台幣明顯升值，昨（18）日盤中升值1.01角，央行不得不加大阻升力道，終場升幅收斂，收29.406元，升0.6分，成交量增至17.155億美元。

匯銀表示，台積電作為台灣最大出口企業，其匯率預測不僅攸關自身營運表現，更對法人操作、台股走勢與央行政策解讀具指標意義。 特別是外資對台積電持股比重高，其匯率假設受到市場與媒體的高度關注。

台積電法說估第3季營收為318億至330 億美元，平均值324億美元，季增約8%。以中位數推算為季增 7.7%，以美元兌新台幣29元推算，新台幣營收約9,222億至9,570億元。

對於台積電將第3季的新台幣假設匯率調升到29元，國內中小企業仍是期盼，央行能引導新台幣回貶至「3」字頭。

新台幣昨日持續升值，盤中最高來到29.305元，最低29.42元，震盪1.15角，終場以29.406元收盤，升值0.6分。成交量略增至17.155億美元，較前一日增加2.63億美元。

台積電法說會後，新台幣連續已兩天升值，雖累計僅小升1分，不過盤中皆大幅升值，尾盤央行進場阻升。匯銀人士表示，近兩日盤中明顯感受到央行進場穩匯，消除市場疑慮，昨日成交量放大，顯示央行不希望單一公司造成市場預期心理。

根據央行統計，昨日美元指數貶值0.33%，星元升值0.17%最強勢，新台幣升值0.02%，人民幣升值0.01%，日、韓元則呈貶值。

新台幣 央行 台積電

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