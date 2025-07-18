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公股銀存放款市占率下滑 惠譽統計顯示降至五成以下

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
惠譽統計顯示十年來公股銀存款市占率已由52%降至46%。聯合報系資料照
惠譽統計顯示十年來公股銀存款市占率已由52%降至46%。聯合報系資料照

隨著近期幾宗金控及銀行併購案完成後，公股銀行市占率持續下降，惠譽統計顯示十年來公股銀存款市占率已由52%降至46%，放款市占率亦同步下降6個百分點，且流向大型民營銀行。

由於公股無法加入併購行列，近年大型民營銀行成長力道較公股銀行顯著，歸因於合併案提升集團綜效加成。估未來公股銀市占率仍將緩慢下降。

在納入永豐金（2890）併京城銀以及台新併新光影響數之後，惠譽統計公股銀行放款市占率由2015年的54%降至48%，下降6個百分點；惠譽信評副總經理黃嬿如指出，近年公股銀放款平均複合成長率不如民營銀行，造成相對市占率下降，加上無法加入併購行列也是主因，例如台新銀放款市占率由合併新光前的4.0%顯著成長至6.0%，如民營最大的中信市占率約7%，台新可說躋身前段班，存放款市占一舉由12名躍升至第六名，已相當接近北富銀及國泰世華。

中信、國泰世華、北富銀、台新、玉山及永豐六家為惠譽定義的大型民營銀行，放款市占率十年來亦由26%升至35%。至於其他民營銀行市占則從17%升至20%。顯示公股銀流失的市占率流入大型民營銀行。

存款方面，十年來六家大型民營銀行市占率成長至36%，增加9個百分點來自公股銀由52%降至46%。其他民營銀行則下降3個百分點至18%。大型民營銀行不斷吸收市占率，黃嬿如分析，其中約4%是因併購，但約一半來自自身有機成長，尤其透過非銀綜效。

另外，大型民營金控完成保險、證券等併購也有助銀行市占提升，惠譽指出，可看到民營銀行的財管銷售動能非常強，最明顯例子是中信金併購台壽後使台壽成長迅速。此外，公股高層分析，工會應是替員工爭取合理福利，若過於干預經營甚至人事，等同阻礙公股競爭力。

惠譽 併購

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