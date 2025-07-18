惠譽下調銀行業展望至惡化

美國對等關稅衝擊，國際信評機構惠譽發出報告指出，雖然銀行獲利能力和資產品質的壓力有所上升，但認為台灣民營銀行的自身信用體質，將能承受周期性的經濟逆風和美國提高關稅引發的全球貿易不確定性。

另外，惠譽在今年6月，因關稅的不確定性，已將台灣銀行業的展望從「中性」下調至「惡化」。

惠譽指出，台灣銀行的經營環境（OE）分數仍維持「a」/穩定，這得益於人均GDP的上升與溫和的失業率。

民營銀行穩定的自身信用體質和充足的資本及流動性緩衝亦有所支撐。大多數銀行在資產品質和獲利能力方面仍保持足夠的評分空間，儘管減損放款比率呈現溫和上升，主要來自受美國關稅影響的行業。

穩健的放款和手續費收入增長，伴隨著吸收損失緩衝增加和充足的系統流動性，應能抵消較高的信用成本及市場波動加劇帶來的交易收入下滑。