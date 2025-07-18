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台幣活存 也有好康

經濟日報／ 記者夏淑賢任珮云／台北報導

銀行資金緊俏，不單拚高利定存吸收美元，新台幣也有高利存款，雖然新台幣利率至今1年期定存牌告還不到2%，但有銀行的高利活儲方案卻大方給到年利率10%，也有銀行短天期定存就有年利率1.5%，和綁1年期利率差不了多少。

聯邦銀行數位帳戶New New Bank和王道銀行（2897），都有給到新戶台幣活儲優惠10%的超高利率。其中，聯邦銀限定在本月至年底新開戶，享為期1個月的台幣活儲年利率10%，優惠限額存款平均餘額為15萬元，若是提早在9月前開戶，還可額外優惠存款平均餘額逾15萬元部份可享年利率1.5%無上限的優惠。

王道銀行則是新開戶提供限額5萬元以內可享2個月的高利活儲10%優惠，超過5萬元額度至20萬元內，則是提供優利2.1%，期間同為2個月，超過20萬元額度部分就回歸牌告活儲利率。

王道銀行 新台幣 定存

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