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美元高利定存 年息衝10%…吸引民眾趁美降息前鎖住高利

經濟日報／ 記者夏淑賢任珮云／台北報導
市場對美國聯準會（Fed）可望年內降息預期升高，銀行上架美元高利定存專案也隨美降息可能增加而走緩。聯合報系資料照
市場對美國聯準會（Fed）可望年內降息預期升高，銀行上架美元高利定存專案也隨美降息可能增加而走緩。聯合報系資料照

市場對美國聯準會（Fed）可望年內降息預期升高，銀行上架美元高利定存專案也隨美降息可能增加而走緩，部分銀行近期再推最高年利率10%的美元定存方案，門檻、條件從高資產大戶或是一般薪水階級、小資族速配都有，想趁美國降息前鎖住高利，建議把握時機。

新台幣匯率經歷第2季急遽強升後，近來對美元匯價大致維持在29元字頭波動，而美國在關稅、通膨等總經數據因素交錯下，年底前降息預期再起。儘管美國將降息可能影響後續銀行的美元高利定存方案利率水準，但目前上架的還是找得到高達年利率10%的方案，另外像短天期6%到8%之間高利的美元定存方案也還有，民眾可視本身資金需求與條件，選擇合適方案鎖住高利。

銀行推美元高利定存概況
銀行推美元高利定存概況

王道銀行（2897）提高新開戶優惠美元高利定存1個月期10%優惠，小資族可以1,000美元起存，實力較豐厚、薪資較高的白領菁英，也可存最高1萬美元，賺高利10%更有感。相關專案期間只到9月底，並且不綁其他理財方案，也無須是貴賓大戶，只要新客戶都一體適用款待，天期長短適中、額度相對親民。

外商銀滙豐（台灣）銀行則是針對貴賓大戶提供10%美元高利定存，享有僅限7天期的定存年息最高10%的優惠，除了美元外，其他主流外幣如澳幣、歐元、英鎊、加幣、紐幣與日圓，也都有7天期10%高利。但是因為僅針對自家銀行「卓越理財」及「運籌理財One能戶」的貴賓客戶，因此起存門檻對普羅大眾來說也較高，最低要3萬美元，最高上限則是200萬美元，一般非理財貴賓客戶不適用。

聯邦銀行New New Bank數位帳戶，小資族最高存3,000美元可享3個月期高利6%，台中銀行提供1萬美元3個月4.8%優利。凱基銀行則是大戶、小資各有不同高利方案。

降息 美國聯準會 定存

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