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台灣持債規模減少 央行分析 反映價格因素
美國財政部公布，台灣持有美國公債規模約2,929億美元，排名11，比4月減少59億美元。央行官員昨（18）日表示，美國財政部資料係以推估市值公布，台灣持債規模減少應該是反映價格因素，如美債10年期殖利率自4月底4.16%升到5月底4.4%，美債價格下跌所致。
央行表示，第2季市場對美元資產信心動搖，投資人對美國財政與經濟前景憂慮升高，引發金融市場大幅波動。
儘管美元資產今年以來波動幅度大，但央行總裁楊金龍在第2季理監事會後記者會強調，市場因川普關稅因素對美元和美債有疑慮，但美債評等AA+仍相當好，從流動性、債息及市場深度來看，可預見未來美元資產在國際貨幣體系中可維持其地位，沒有其他貨幣可以取代。
央行並說明今年第2季起美元資產與美債市場脫鉤現象。傳統上，美國公債殖利率與美元指數（DXY）多呈同向走勢。當美債殖利率上升，通常象徵美國經濟動能強勁，吸引資本回流推升美元。然今年以來，市場風向轉變。
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