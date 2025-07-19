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企業生日快樂／臺指公司指數專家談發展 規模熱度超預期

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

ETF在國內金融市場掀起巨浪，如今整體ETF的資產規模已超過6兆元。臺灣指數公司總經理陳文練指出，十年前完全沒想過會有如今的光景，當時覺得要攻入ETF市場好難，是一個瓶頸。但近年來國內ETF規模快速成長，熱度更是超乎原先預期。

以2024年來說，外資在台股市場賣超金額超過6,800億元，但去年加權指數仍收漲28.4%。不同於過往，若外資在台股市場賣超，當年度台股大多收黑，主要關鍵在於ETF扮演穩定的角色，去年全年ETF申購金額超過9,000億元，一來一往之下，台股2024年仍然收漲。

陳文練是臺灣指數公司的靈魂人物，身為指數專家，從觀察國際潮流趨勢及國內市場需求的設計角度出發，展望國內ETF市場，他認為，未來成長的斜率不容易再像過去二、三年陡峭，但整體並未改變，ETF趨勢向上主要有四大原因。

一，ETF適合一般投資人，預期整體產品數量、規模會持續擴大，而在定期定額部分，根據證券交易所統計，每個月流入超過100億元，成為穩定的來源。

二，隨著法規開放、金融創新、市場參與者愈來愈多、產品選擇更多元，雖然目前看整體投資規模或許覺得很龐大，但其實這只是開始，許多投資人對ETF只是嘗試性的投資，還未把大部位資金投入，未來仍有成長空間。

三，投資人對於台灣經濟、產業動態最熟悉，只要市場對話題或是議題有認同度，就會帶來資金潮。

四，每項商品都有發展淵源及歷史，投資人對商品的未來會有期許，在全球總體環境變化下，今年台股ETF總規模已經超越債券ETF。

整體而言，國內ETF市場經過逾20年發展，已建構完整生態系，也走出別具一格的賽道，這是由主管機關、周邊單位、各家業者共同建立起來，甚至早在臺灣指數公司成立前，各方就已在產品設計面、投資人教育推廣、造市等面向耕耘，才有如今的蓬勃發展的規模。

在投資部分，他認為，一般的投資人報酬率很難比大盤表現好，透過指數化的商品跟著大盤走，就可與大盤同行致遠。

台股 ETF

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