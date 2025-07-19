企業生日快樂／臺指公司跨國合作 強化編製技術

臺灣指數公司總經理陳文練指出，公司於2016年成立，歷經三階段發展，積極開發各類型指數及相關加值資訊服務，除自行研發外，也與國際知名指數公司、交易所或其他機構合作，引進最新指數編製技術，也將迎接第一個十年里程碑。以下是專訪紀要：

問：如何引領ESG相關指數開發與應用，並提供ESG資訊與服務？

答：「TIP台灣永續評鑑」是參考國內外永續標準、結合學術與實務，評鑑模型藉由社會（S）、經濟（E）、環境（E）及揭露（D）四大構面（SEED），設計人權、員工溝通與福利、股東權益、董事會結構與運作、空氣、水及廢棄物管理、ESG揭露等22項ESG重大議題，22項ESG重大議題由超過300個接軌國際永續趨勢並貼近在地題項加權計算而成，全方位檢視企業的永續機會與風險。

目前金管會核准的14檔ESG ETF中，有六檔基金追蹤標的指數使用台灣永續評鑑，台股ETF檔數超過一半，顯示ESG評鑑資訊獲主管機關認同。

將持續引領ESG相關指數開發與應用，拓展相關投資商品與服務，盼凝聚企業、證券商、資產管理公司及投資人等市場參與者，將ESG思維內化，讓金融投資也能體現永續價值。「TIP台灣永續評鑑」將持朝觀察國內外永續發展趨勢，優化評鑑模型、擴充ESG資料庫的廣度與深度、增加資料產製頻率等面向努力。

目前公司業務已從編製ESG指數，商品化以提供國內投資人參與永續投資主題的管道，推展至提供TIP ESG資訊服務，透過專業團隊萃取ESG資訊，包含資料蒐集、資料處理、資料分析及資料模組化，協助金融機構省去資料蒐集及ESG評級事務，服務投信基金、資產管理機構、銀行等機構。

問：IR議合服務平台的四大功能及四大發展方向？

答：IR議合服務平台2024年11月1日上線試行，提供四大功能，包含法說會、IR專區、議合服務、ESG資訊。

法說會服務方面，提供上市櫃公司舉辦法說會多元預約選項，簡化法說會人力作業、流程及提升效率；以行事曆介面揭露公司辦理法說會日期及資料等。

IR專區方面，每家上市櫃公司都有IR專業，內含財務、業務資訊、ESG資訊等。在提供議合服務方面，透過電子化方式媒合機構投資人與上市櫃公司IR與議合會議，協助上市櫃公司與機構投資人溝通。

ESG資訊服務是運用完整ESG評鑑資料庫，提供初階、進階多層次ESG資訊，支援機構投資人可對焦，與公司議合溝通的議題；並提供投資組合ESG資訊分析追蹤，協助機構投資人符合責任投資。截至今年6月6日，已有762家上市櫃公司及232家機構投資人完成「IR議合服務平台」註冊。已有機構投資人使用「議合服務」議合訊息功能與上市櫃公司針對ESG問題進行溝通，以及透過平台邀約議合會議等；平台也協助上市櫃公司發放永續報告書關鍵議題問卷。

未來IR議合服務平台將持續朝四大方向前進：一，蒐集使用者意見，優化服務功能；二，發揮平台特色，提升知名度；三，配合證交所集團活動，推廣平台服務；四，配合證交所集團計畫，擴大亮點企業的曝光度。

問：指數編製的計畫方向？

答：除繼續自行研發，也與國際知名指數公司、交易所或其他機構合作，提供市場所需之指數商品及相關資訊服務，為業者帶來商機，亦提供機構投資人穩健的投資管道或績效衡量指標，可協助資本市場朝多層次、多元商品、多功能的全方位體系發展。

持續推動跨國合作，包含富時、標普、彭博等國際知名指數公司，呼應「亞洲資產管理中心」政策目標邁進。2023年12月政策放寬多資產ETF後，公司與彭博於2024年2月發布「台美動能多資產平衡指數」，由「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃動能趨勢指數」及「彭博20年期以上美國公債指數」組合而成，透過股票與債券資產特質及台灣與美國市場差異，區分積極、穩健、保守、特殊等情境，塑造兼具分散風險與追求穩健收益的多資產投資策略。