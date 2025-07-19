企業生日快樂／臺指公司 創新台股ETF推手

近幾年指數化投資在台灣，乃至全球都蓬勃發展，而台灣ETF市場發展更是獨樹一幟，ETF的靈魂就是指數，指數編製的臺灣指數公司功不可沒。

臺灣指數公司2016年1月27日成立，為證交所100%全資子公司，是國內第一家專業指數服務公司，即將迎接第一個十年。

臺灣指數公司秉持「指數創新，加值創富」的策略願景，以及「全球視野、在地服務」發展方針，匯集證券交易所指數及資訊業務經驗、專才與技術資源，致力提供多元化的指數及資訊服務，協助國內資本市場商品創新，並推動證券市場與國際連結合作，促進資本市場邁向多層次、多元商品、多功能的全方位發展。

臺灣指數公司專責指數開發、維護、授權及國內外推展等主要業務，目前接受證交所委託，維護和推廣證交所現有指數，包括最具代表性之TAIEX指數系列、與FTSE合編之臺灣指數系列及其他客製化指數，未來也將配合國際指數發展潮流，與國外機構洽商合作編製符合投資需求指數，以授權業者發行指數股票型基金（ETF）、指數基金、指數期貨、指數選擇權、指數權證、結構型金融商品等指數商品；或授權資產管理機構使用指數作為投資績效指標。

全方位服務 資本市場添動能

臺灣指數公司主要業務有四大項：一，國內外指數編製、維護、傳輸及授權。二，受託編製、維護、傳輸各類指數或其授權業務。三，受託維護、傳輸證券交易所或其他國內外機構編製各類股價指數或其授權業務。四，證券相關資訊服務提供。

臺灣指數公司致力提供更優質且全方位的指數及資訊服務，以滿足國內外指數化投資需求，協助資本市場商品創新，強化證券相關產業發展，以促進國內被動式投資市場成長，為國內外投資者提供資產管理的新標的，增添國內資本市場動能，提升資本市場競爭力。

回顧公司發展階段，大致分三部分：第一階段是萌芽期，成立初期前三年主要目標在建立專業團隊，做好軟硬體的基礎建設，完善技術及業務架構。此階段編製共25檔指數，也開始發行ETF，包含兆豐藍籌30（00690）、第一金工業30、國泰股利精選30等，都是第一批由臺灣指數公司編制的指數；而元大台灣高息低波則是客製化指數的開端，陸續還有富邦臺灣中小等。

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值得一提的是，臺灣永續指數是由該公司與富時指數公司聯合編制，不僅是元大臺灣ESG永續的追蹤指數，也是勞退基金及退撫基金追蹤標的。

隨著指數化投資漸漸受到重視，臺灣指數公司進入茁壯及成長期，也是發展的第二階段。2019年起法規開放證券商可以發行ETN，同年4月30日首批十檔ETN上架，其中有八檔採用公司編製的指數。

ETF方面，高股息主題的投資能見度愈來愈高、討論度高，規模成長顯著，這個階段該公司提供許多主題指數；同時積極尋找合作對象，豐富編制指數的資訊來源。

第三階段是2023年起建構ESG生態系，業務觸角由編制指數拓展到提供資訊服務，從早期僅取用ESG評鑑結果，編製指數，進階到提供ESG檔案模組，服務投信、壽險、證券商、投顧、資產管理機構、銀行及學術界，期能滿足其各式需求。

近年指數化投資是國內金融市場當紅炸子雞，ETF市場成長速度驚人，ETF拉近一般民眾與理財間的距離，達到普惠金融目的，臺灣指數公司可說是重要推手。

ETF要蓬勃發展，需有完整的生態系，編製指數只是生態系開端，接下來需要資產管理機構的支持及參與，為國內市場發展更多實用、有意義的商品，共同促進普惠金融。

臺灣指數公司不僅是負責編制指數的公司，更擁有國內市場最完整、最公開、最即時、最深入、最富有在地化特色的ESG資料庫，甚至化身橋梁，打造IR議合平台，提供上市櫃公司及金融機構溝通的平台，建構ESG生態系，完善責任投資，此創舉也讓鄰近國家相關機構眼睛為之一亮。