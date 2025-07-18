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永豐加碼贊助政大雄鷹 助攻體育發展連3年獲推手獎

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
政大雄鷹奪得113學年度大專籃球聯賽冠軍後，球員捧起冠軍獎盃合影。（圖由政大雄鷹提供）
政大雄鷹奪得113學年度大專籃球聯賽冠軍後，球員捧起冠軍獎盃合影。（圖由政大雄鷹提供）

永豐銀行18日宣布加碼支持政大雄鷹籃球隊！永豐銀行表示，114學年度將展開與政大雄鷹連續第七年合作，亦將啟動冠軍條款、提高贊助金額，培育體壇好手。同時，20日凌晨2點起，將由政大雄鷹總教練陳子威領軍中華男子籃球隊出賽2025年世界大學運動會，陣中亦有6名該體系出身的球員，一同躍上國際舞台。

政大雄鷹近年締造大專籃球聯賽佳績，113學年度以全勝之姿勇奪冠軍，並寫下跨季50連勝、五連霸紀錄；永豐銀行表示，新學年度持續以行動力挺政大雄鷹，同時提高贊助金額、激勵學子場上爭光，亦協助球隊培養明日之星。

致力推進台灣體育發展，除政大雄鷹外，永豐銀行表示，旗下冠名贊助「台啤永豐雲豹」及「台北永豐旺寶」，為國內唯一贊助大專院校籃球隊、5×5及3×3職業籃球隊的金融業者，同時支持「台中FUTURO」以推廣足球運動。永豐銀行亦連續三年（2022~24）榮獲體育署頒發「體育推手獎」肯定。

2025世大運於德國萊茵魯爾舉行，其中，中華男籃隊台北時間周日凌晨2時首戰地主德國隊，除總教練外，包括助理教練范耿祥與游艾喆、王凱裕、李允傑、宋昕澔、吳志鍇及徐得祈等球員，亦來自政大雄鷹體系，齊力為國爭光！

體育 永豐銀行 政大

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