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滙豐搶攻暑期換匯熱潮 推最高年息10%外幣定存優惠

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

正值暑期旅遊與換匯旺季，外幣理財需求明顯升溫。滙豐（台灣）商業銀行看準此波趨勢，自即日起至2025年9月30日止，推出一系列高利定存專案，涵蓋七大外幣及新台幣，年息最高上看10%，吸引熱錢布局外幣資產。

在外幣定存部分，滙豐針對「卓越理財」及「運籌理財One能戶」客戶，提供短天期超高利率方案。其中，七大主流外幣（美元、澳幣、歐元、英鎊、加幣、紐幣與日圓）享有7天期定存年息最高10%的優惠；澳幣與歐元3個月期定存也分別提供年息6%與5%的吸引條件，適合希望短期靈活操作的客戶。

針對長天期需求，滙豐亦推出「美金優利定存」方案。「卓越理財尊尚」及「卓越理財」新客戶可享美金5個月定存年息最高6.6%；現有卓越理財客戶則可享3個月年息5%的利率。單筆最低承作金額為3萬美元，每位客戶最高承作上限為100萬美元，為中高資產客群提供多元配置選擇。

除外幣外，滙豐亦關注新台幣資產的管理需求。為高資產客戶推出3個月期「新台幣優利定存」活動，年息最高達4%，單筆最低承作金額為300萬元，最高可至5,000萬元。此方案設計強調在匯率震盪中維持資金流動性，兼顧收益與調度彈性。

熱錢 新台幣 定存

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